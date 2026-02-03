قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد سؤال ChatGPT على الهواء .. الإفتاء تحسم جدل فوائد البنوك
وداعا البطالة | 4 آلاف فرص عمل خالية .. قدم الآن
التعليم تستعد لإطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية بـ7 محافظات
وزير التعليم: لا يجوز انتقال الطالب من صف دراسي لآخر بدون اتقان "القراءة والكتابة"
تعليمات عاجلة بسرعة تسليم الكتب ومتابعة نسب حضور الطلاب بالمدارس في الترم الثاني
وزير التعليم: عام 2027 سيشهد إنهاء الفترة المسائية في المدارس بالكامل
وزير التعليم: ترقبوا طرح النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
وزير التعليم: ترقبوا طرح النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة
شاهد ..وزراء و نجوم السياسة والفن في حفل فيلم "الرجل ذو القبعة" لـ زاهي حواس
دخلت حيز التنفيذ .. قرارات جديدة بشأن الإيجار القديم في 8 محافظات
وزير الخارجية يؤكد لنظيره البرتغالي ضرورة تضافر الجهود لتنفيذ المرحلة الثانية بشأن غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

«كابتن إيلا»… أول ضابطة مسلمة تتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تعيين الرائد إيلا واوية، المعروفة إعلاميا بلقب «كابتن إيلا»، متحدثة رسمية باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، خلفاً لأفيخاي أدرعي، الذي قرر إنهاء خدمته العسكرية بعد أكثر من عشرين عاماً في المنصب.

ويأتي هذا التعيين في خطوة وصفت بغير المسبوقة، إذ تعد واوية أول ضابطة مسلمة تتولى منصب الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، بعد مسيرة مهنية داخل جيش الاحتلال امتدت لأكثر من 10 سنوات.

ولدت إيلا واوية عام 1991 في مدينة قلنسوة وسط إسرائيل لعائلة مسلمة، والتحقت بالخدمة العسكرية عام 2013، حيث انضمت إلى وحدة المتحدث باسم الجيش، وعملت في قسم الإعلام العربي، قبل أن تتدرج في المناصب وصولاً إلى شغل منصب نائبة أدرعي خلال السنوات الأخيرة.

وبرز اسم «كابتن إيلا» على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال إنتاج ونشر مقاطع مصورة باللغة العربية، قدمت فيها محتوى دعائياً باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما أكسبها حضوراً لافتا، إذ يتابعها نحو نصف مليون شخص على منصتي تيك توك وإنستغرام.

وخلال خدمتها، حصلت واوية على «وسام التميز» من الرئيس الإسرائيلي، في إطار عملها في مجال الإعلام الجديد داخل وحدة المتحدث باسم الجيش، بحسب ما أفادت وسائل إعلام عبرية.

ومن المتوقع أن يتسلم أدرعي مهامه الجديدة خارج المنصب خلال الفترة القريبة، بعد أن شغل موقع المتحدث العسكري للإعلام العربي منذ عام 2005، وأجرى خلال تلك السنوات مئات المقابلات مع وسائل إعلام عربية، وأدار الحسابات الرسمية لجيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، ليصبح أحد أبرز وجوهه الإعلامية في المنطقة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي الرائد إيلا واوية كابتن إيلا متحدثة رسمية باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

صورة تعبيرية

بعد شكاوى من التطبيق.. حالات إنهاء الخدمة بسبب تعاطي المخدرات تحت قبة البرلمان

مجلس الوزراء

مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

ترشيحاتنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

تحقيق استجابات سريعة وفعّالة .. محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين | صور

محافظ الغربية

محافظ الغربية يختتم جولته المفاجئة ببسيون بتفقد الموقف ويتحاور مع المواطنين | صور

كريم بنزيما

سوق يناير يرسم ملامح الصراع في دوري روشن 2026 ..تحركات محسوبة وصفقات مؤثرة في سباق الدوري والنخبة الآسيوية

بالصور

طرق تخزين عصائر رمضان بطريقة صحية.. خطوات بسيطة

طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان

هل لصقات الظهر آمنة؟.. أوقات استخدامها وفوائدها

ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟
ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟
ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد