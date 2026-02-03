«كابتن إيلا»… أول ضابطة مسلمة تتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تعيين الرائد إيلا واوية، المعروفة إعلاميا بلقب «كابتن إيلا»، متحدثة رسمية باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، خلفاً لأفيخاي أدرعي، الذي قرر إنهاء خدمته العسكرية بعد أكثر من عشرين عاماً في المنصب.

ويأتي هذا التعيين في خطوة وصفت بغير المسبوقة، إذ تعد واوية أول ضابطة مسلمة تتولى منصب الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، بعد مسيرة مهنية داخل جيش الاحتلال امتدت لأكثر من 10 سنوات.

ولدت إيلا واوية عام 1991 في مدينة قلنسوة وسط إسرائيل لعائلة مسلمة، والتحقت بالخدمة العسكرية عام 2013، حيث انضمت إلى وحدة المتحدث باسم الجيش، وعملت في قسم الإعلام العربي، قبل أن تتدرج في المناصب وصولاً إلى شغل منصب نائبة أدرعي خلال السنوات الأخيرة.

وبرز اسم «كابتن إيلا» على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال إنتاج ونشر مقاطع مصورة باللغة العربية، قدمت فيها محتوى دعائياً باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما أكسبها حضوراً لافتا، إذ يتابعها نحو نصف مليون شخص على منصتي تيك توك وإنستغرام.

وخلال خدمتها، حصلت واوية على «وسام التميز» من الرئيس الإسرائيلي، في إطار عملها في مجال الإعلام الجديد داخل وحدة المتحدث باسم الجيش، بحسب ما أفادت وسائل إعلام عبرية.

ومن المتوقع أن يتسلم أدرعي مهامه الجديدة خارج المنصب خلال الفترة القريبة، بعد أن شغل موقع المتحدث العسكري للإعلام العربي منذ عام 2005، وأجرى خلال تلك السنوات مئات المقابلات مع وسائل إعلام عربية، وأدار الحسابات الرسمية لجيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، ليصبح أحد أبرز وجوهه الإعلامية في المنطقة.