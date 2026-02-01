قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف عنصر في حزب الله بجنوب لبنان

أ ش أ

 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقـ.ـتل عنصر من عناصر حزب الله اللبناني في جنوب لبنان.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي- في بيان بثته صحيفة /يديعوت أحرنوت/ الإسرائيلية- أن "العنصر كان يعمل على إعادة بناء البُنى التحتية التابعة لحزب الله في منطقة المركبا جنوبي لبنان"، زاعما أن "هذا الأمر يُعد انتهاكا للاتفاق الذي تم التوصل إليها بين إسرائيل ولبنان".

يُشار إلى أنه بحلول أواخر يناير 2026، يمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان (الذي بدأ في نوفمبر 2024) بمرحلة حرجة تتسم بالهشاشة واستمرار الخروقات، مع بروز تطورات سياسية وميدانية جديدة.

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
تسلا
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
فورد
