Find N6 يغزو الأسواق.. أوبو تواجه سامسونج بهاتف قابل للطي بلا تجاعيد

كشفت شركة أوبو Oppo، عن هاتفها القابل للطي الجديد Find N6، المتميز بشاشة شبه خالية من التجعد، في محاولة لحل واحدة من أكبر المشكلات المزمنة في هواتف الفولدابل، ومنافسة سلسلة سامسونج Galaxy Z Fold، مع تلميحات لاحتمالية إطلاقه في المزيد من الأسواق قريبا.

شاشة شبه خالية من التجعد وتقنية المفصلة الجديدة

يقدم Find N6 نهجا يسمى “Triple-Zero”، مع التركيز الأساسي على “Zero-Feel Crease”، حيث تقول أوبو إن التجعد موجود ماديا لكنه مصغر إلى درجة لا يشعر بها المستخدم أثناء الاستخدام الفعلي.

وأوضحت: ويصبح ذلك ممكنا بفضل نظام مفصلة Titanium Flexion Hinge من الجيل الثاني، الذي يصحح أي انحناءات دقيقة طبقة بطبقة، إلى جانب طبقة زجاجية خاصة تحافظ على استواء الشاشة مع مرور الوقت

ولفتت إلى أن هذه التحسينات تضمن قدرة الهاتف على تحمل حتى 600000 طية دون التأثير على الهيكل، ما يعالج مخاوف المتانة التي تواجه الهواتف القابلة للطي عادة.

مواصفات Oppo Find N6

مع التركيز على التصميم والمتانة، لم تغفل أوبو عن الأداء، فقد زودت Find N6 بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 5، وذاكرة رام بسعة تبلغ 16 جيجابايت، وتخزين داخلي يصل إلى 512 جيجابايت.

ويحتوي هاتف Find N6، على بطارية كبيرة بسعة 6000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع 80 وات، ولاسلكيا بقدرة 50 وات.

وبالنسبة لقسم التصوير، يتميز هاتف أوبو Find N6، بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، مصحوبة بعدسات واسعة الزاوية 50 ميجابكسل، ومقربة بدقة 50 ميجابكسل، ويتضمن الهاتف مستشعر ألوان حقيقي لتحسين دقة الألوان، خاصة مع ضبط الصور عبر Hasselblad

يبلغ سمك الهاتف 8.93 مم عند الطي و4.21 مم عند الفتح، ويحتوي على شاشة الخارجية يبلغ قياسها 6.62 بوصة، وشاشة داخلية بقياس 8.12 بوصة مع دعم القلم الإلكتروني للمهام الإنتاجية

التوافر والإطلاق المتوقع

أكدت أوبو على موعد إطلاق Find N6 عالميا في 20 مارس، مع بدء الحجوزات المسبقة في بعض الأسواق.

وينتمي Find N6 إلى الفئة المميزة، حيث تبلغ تكلفته حوالي 1060 يورو، وهذا يضع الهاتف في منافسة مباشرة مع الهواتف القابلة للطي الرائدة من سامسونج وغيرها، مما يؤكد أن أوبو تريد أن يكون Find N6 بمثابة هاتف فلاجشيب بدون تنازلات، وليس مجرد بديل متخصص.