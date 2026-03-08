قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك
كريم فؤاد ليس وحده.. نجوم الأهلي والكرة المصرية: «ترجع أقوى يا بطل»
بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات
دوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل وسط هجمات صاروخية ومسيرات يُزعم أنها قادمة من لبنان
فاينانشيال تايمز: واشنطن تواجه خطر صدمة نفطية وسط تصاعد التوتر مع إيران وتراجع الاحتياطي
جيش الاحتلال يعلن بدء موجة أخرى من الهجمات في جميع أنحاء إيران
إصابة 3 أشخاص وأضرار بجامعة في المحرق إثر سقوط شظايا صاروخية في البحرين
الإفتاء: العشر الأواخر من رمضان تبدأ ليلة الثلاثاء.. اغتنموا الفرصة
إعلام إيراني: انفجارات ضخمة في محيط مدينة يزد وسط البلاد
تقرير: واشنطن تبحث إرسال قوات خاصة أمريكية إلى إيران للسيطرة على اليورانيوم المخصب
لبس العيد صيفي ولا شتوي.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في عيد الفطر 2026
في يومها العالمي.. المرأة المصرية قصة صمود وتمكين عبر العصور
منافس قوي لسامسونج.. أوبو تغزو الأسواق بهاتف Oppo Find X10

لمياء الياسين


تتداول الشائعات حول سلسلة هواتف Oppo Find X10 منذ فترة. ومن المتوقع أن تُطرح السلسلة بثلاثة طرازات هواتف Find X10 وX10 Pro وX10 Pro Max.

بحسب ادعاء جديد من موقع "ديجيتال تشات ستيشن ، قد يتميز أحد هذه الأجهزة بإعداد كاميرا غير مألوف، حيث يحتوي على ثلاثة مستشعرات بدقة 200 ميجابكسل في الخلف!

ميزات هاتف Oppo Find X10 Pro Max

على الجانب الآخر يتميز هاتف Oppo Find X10 Pro Max بعدسة رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وعدسة مقربة، وعدسة فائقة الاتساع.
تشير التسريبات إلى أن إحدى الكاميرات ستكون عدسة فائقة الاتساع مزودة بمستشعر بدقة 200 ميجابكسل بحجم 1/1.56 بوصة تقريبًا. وهذا أكبر بكثير من المستشعرات التي تستخدمها معظم الهواتف الذكية حاليًا في الكاميرات فائقة الاتساع.
ومن جانبه لم يذكر المدون اسم الجهاز صراحةً، لكن الرموز التعبيرية التي استخدمها، إلى جانب ردود فعل المتابعين، تشير إلى أن الإعداد مخصص لهاتف Oppo Find X10 Pro Max الراقي.
وقد زعم نفس المصدر سابقاً أن شركة أوبو تختبر أيضاً مستشعراً جديداً تماماً بدقة 200 ميجابكسل وهو أكبر حجماً، حيث يُقال إنه يبلغ حوالي 1/1.3 بوصة.

أما عن  وحدة التصوير عن بعد من المتوقع أن تستخدم مستشعرًا بدقة 200 ميجابكسل، على الرغم من أن تفاصيل مثل حجم المستشعر والشركة المصنعة لا تزال غير واضحة في الوقت الحالي.

هاتف Oppo Find X10 Pro Max

أوبو فايند إكس 9 برو
وبعيداً عن الكاميرات، تشير الشائعات إلى أن سلسلة هواتف Find X10 ستكون من بين الأجهزة الأولى التي تعمل بشريحة MediaTek Dimensity 9600 القادمة .

لم تؤكد شركة أوبو أيًا من هذه التفاصيل رسميًا حتى الآن، لكن التسريبات تشير إلى أن الشركة قد تجرّب نظام كاميرا غير تقليدي في سلسلة هواتفها الرائدة القادمة. 

