وكيل أفريقية النواب: تضحيات الشهداء وسام شرف في تاريخ الوطن

أكد النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب وأمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، أن دماء شهداء مصر الأبرار كانت ولا تزال الدرع الحصين الذي حفظ للوطن أمنه واستقراره، مشددًا على أن تضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة ستظل مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين عبر الأجيال.

وتقدم “سليمان” بخالص التحية والتقدير لأرواح شهداء مصر الطاهرة، بمناسبة ذكرى يوم الشهيد، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية العظيمة تمثل محطة مهمة لاستحضار بطولات رجال ضحوا بأرواحهم في سبيل حماية الوطن وصون مقدراته، وكتبوا بدمائهم الزكية صفحات مضيئة في تاريخ مصر الحديث.

وقال وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب إن شهداء مصر قدموا أروع النماذج في التضحية والفداء، وضربوا أصدق الأمثلة في الإخلاص والانتماء للوطن، حيث واجه أبطال القوات المسلحة البواسل ورجال الشرطة الأوفياء قوى الإرهاب والتطرف بكل شجاعة وبسالة، مقدمين أرواحهم فداءً لمصر وحفاظًا على أمن شعبها واستقرار دولتهم.

وأضاف أن الدولة المصرية تمكنت بفضل تضحيات أبنائها الأبطال من كسر شوكة الإرهاب واقتلاع جذوره، لتدخل مصر مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والانطلاق نحو البناء والتنمية الشاملة في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات كبرى على أرض الوطن ما كان ليتحقق لولا دماء الشهداء وتضحياتهم.

وشدد النائب الدكتور أشرف سعد سليمان على أن يوم الشهيد سيظل شاهدًا على عظمة أبناء مصر الأوفياء الذين قدموا حياتهم دفاعًا عن الوطن، مؤكدًا أن الشعب المصري لن ينسى أبدًا من ضحوا بأرواحهم ليظل علم مصر مرفوعًا عاليًا، وليبقى الوطن آمنًا قويًا قادرًا على مواجهة التحديات.