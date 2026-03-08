رحلة من العمل المصرفي إلى العمل البرلماني.. محمد إسماعيل يكشف كواليس مسيرته

استعاد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، ذكرياته مع مسيرته المهنية والسياسية، مؤكدًا أن التجارب الصعبة كانت دافعًا قويًا له للاستمرار والعمل بجدية أكبر.

وأوضح إسماعيل، خلال حواره في برنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن عام 2020 كان من الفترات التي لم يحالفه فيها التوفيق كما كان يتمنى، إلا أن هذا الأمر لم يثنه عن مواصلة جهوده، مشيرًا إلى أن الله عوضه خيرًا في عام 2025 عندما حقق نجاحًا كبيرًا وحصل على ثقة الناخبين بقوة.

وأشار النائب محمد إسماعيل، إلى أنه قبل دخوله الحياة البرلمانية كان يعمل في البنك الأهلي المصري، حيث قضى سنوات طويلة من العمل داخل المؤسسة، محتفظًا بوظيفته لفترة حتى بعد دخوله العمل العام، قبل أن يتخذ قرارًا بتركها لاحقًا والتفرغ الكامل لمسؤولياته.

وأضاف أن سنوات عمله في البنك الأهلي تركت أثرًا كبيرًا في حياته، حيث كوّن علاقات إنسانية طيبة مع مختلف العاملين، بدءًا من القيادات الإدارية وحتى الموظفين والعاملين في مختلف الأقسام، مؤكدًا أن هذه العلاقات ما زالت قائمة حتى اليوم.

واختتم إسماعيل ، حديثه بالتأكيد على أنه يحرص دائمًا على البحث عن الجوانب الإيجابية في حياته وتجربته المهنية، معتبرًا أن هذه النظرة تساعده على الاستمرار وتحقيق النجاح في مسيرته العملية وخدمة المجتمع.