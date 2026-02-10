برلماني : لا يمكن الحكم على اختيار الوزراء الجدد إلا بعد العمل وخاصة في الملف الاقتصادي

أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، أنه لا يمكن الحكم على اختيار الوزراء الجدد إلا بعد العمل وخاصة في الملف الإقتصادي، خاصة أن الموطن عليه الشعور بتحسن كبير في المجال الإقتصادي.

وقال إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم، أنه أتمنى من المجموعة الإقتصادية التي تم إختيارها تحقيق معدلات النمو الإيجابية، والسعي نحو تحسين أحوال المواطنين سواء بخفض الأسعار، أو زيادة الدخول.

وتابع عضو مجلس النواب، أنه أتمنى أن يتم حل كافة المعوقات التي تواجه القوانين خاصة قانون التصالح وقانون الإيجار القديم وغيرها.

