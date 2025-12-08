تكليف النائب محمد إسماعيل أمينًا عامًا ونائبًا لرئيس حزب الإصلاح والنهضة

أصدر الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة قرارا بتكليف النائب محمد إسماعيل أمينًا عامًا ونائبًا لرئيس الحزب.

ويؤكد حزب الإصلاح والنهضة أن النائب محمد إسماعيل يعد قيادة مؤثرة داخل الحزب، وصاحب إنجازات كبيرة على مدار ١٥ عامًا من العمل الحزبي المتواصل، مما يجعله إضافة قوية لدعم الهيكل القيادي في هذه المرحلة.

كما يشيد حزب الإصلاح والنهضة بالكفاءة التنظيمية والسياسية للنائب محمد إسماعيل، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي ضمن توجه الحزب لتعزيز قدراته وتفعيل دوره الوطني على الساحة السياسية.

وفي إطار القرارات الجديدة، كلف رئيس الحزب النائب محمد إسماعيل بالعمل على تعزيز تواجد الحزب في المحافظات، وتنمية العضوية، وتفعيل الهياكل التنظيمية بالمراكز والقرى، وتوسيع قاعدة المشاركة الحزبية بما يدعم حضور الحزب ويعزز فاعليته في الشارع المصري.