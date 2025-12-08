الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد

الطقس الان يبحث عنة عدد كبير من المواطنين بعدد من المحافظات التي تشهد حالة من عدم الاستقرار فى حالة الطقس.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تعرض 7 محافظات، تمتد من مطروح مرورا بالقاهرة الكبرى وصولا إلى شمال الصعيد، لتأثير سحب ممطرة هابة.

اماكن سقوط الأمطار غزيرة

ومن المتوقع أن تصل شدة الأمطار إلى حد الغزارة في بعض المناطق، مصحوبة بظواهر جوية مثل البرق والرعد، وهو ما يستدعي الحذر من التقلبات المفاجئة في الأجواء.

مناطق سقوط الأمطار

ومتوقع اليوم أيضا فرص سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تكون غزيرة مساء أحيانا على مناطق من السلوم - مطروح على فترات متقطعة، و فرص أمطار خفيفة مساء قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد وجنوبا على مناطق من حلايب - شلاتين على فترات غير منتظمة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

وحذرت هيئة الأرصاد 7 محافظات (مطروح -الدقهلية - الشرقية- المنوفية- القليوبية-مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد)، وقال إنها تحت تأثير السحب الممطرة متفاوتة الشدة تكون متوسطة تغزر أحيانا، وقد يصاحبها ضربات البرق والرع على بعض المناطق المتوقعة.

حالة الطقس اليوم

واليوم الإثنين 8 ديسمبر ، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ، ليسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء ويصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس اليوم.

حالة الطقس الان

الطقس الان وحالة نشاط رياح

كما يشهد أيضا نشاط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، واضطراب الملاحة البحرية على مناطق من سواحل البحر المتوسط السلوم - مطروح - العلمين الإسكندرية - بلطيم وسرعات الرياح من (50:40) كم / س وارتفاع الأمواج من (3:2) متر.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة

درجات الحرارة أوضحتها هيئة الأرصاد من خلال اعلان درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم على النحو التالي:

المدينة - العظمى - الصغرى

مرسى علم 26 17

شلاتين 29 22

حلايب 28 23

أبو رماد 29 22

رأس حدربة 28 23

الفيوم 20 11

بني سويف 21 10

المنيا 20 08

أسيوط 20 07

سوهاج 21 09

قنا 23 11

الأقصر 24 11

أسوان 24 13

الوادي الجديد 23 11

أبوسمبل 26 14

درجات الحرارة

درجات الحرارة بالمحافظات



القاهرة 20 12

العاصمة الإدارية 21 11

6 أكتوبر 21 11

بنها 20 12

دمنهور 19 13

وادي النطرون 20 11

كفر الشيخ 19 12

المنصورة 19 12

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 11

طنطا 20 11

دمياط 21 15

بورسعيد 22 16

الإسماعيلية 21 11

السويس 21 11

العريش 24 14

رفح 22 13

رأس سدر 22 13

نخل 20 07

كاترين 14 05

الطور 22 14

طابا 19 13

شرم الشيخ 24 17

الإسكندرية 21 12

العلمين 20 12

مطروح 20 11

السلوم 19 10

سيوة 20 08

رأس غارب 24 16

الغردقة 23 15

سفاجا 24 16

