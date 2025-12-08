جمال شعبان: 10 وصايا ذهبية لحماية القلب من ضيق الشرايين والجلطات منذ الطفولة

قدّم الدكتور جمال شعبان استشارى القلب وعميد معهد القلب السابق،في منشور أثار تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، من خلال حسابه الرسمي فيس بوك، دليلًا مبسّطًا لإنقاذ القلوب من الجلطات وضيق الشرايين التاجية، مؤكدًا أن الحماية من الجلطات تبدأ من الطفولة وليس بعد سن الأربعين.

الوقاية تبدأ مبكرًا لا تنتظروا الأربعين

ويشدّد شعبان على أن نمط الحياة في الصغر هو ما يحدد صحة القلب في الكبر. فإهمال النوم، الطعام غير الصحي، السمنة، والتدخين… كلها عوامل تُراكم آثارها ببطء حتى تنفجر في صورة جلطة مفاجئة.

ولحماية القلب، وضع شعبان الوصايا العشر التي وصفها بالدرع الواقي من الجلطات.

الوصايا العشر لحماية الشرايين من الجلطات

1. تناول طعام صحي ومتوازن

يشدد شعبان على ضرورة الاعتماد على:

الخضراوات والفواكه

تجنّب النشويات والسكريات الزائدة

الابتعاد عن الدهون الحيوانية والمهدرجة

تعويد الأطفال على المشوي والمسلوق

تقليل المقليات والوجبات السريعة

كما يؤكد على أهمية وجبة الإفطار والإكثار من شرب الماء، مستشهدًا بالآية: كلوا واشربوا ولا تسرفوا.

2. تجنّب السمنة وزيادة الوزن

السمنة هي الطريق الأقصر إلى الضغط العالي والسكري والكوليسترول… وهو مثلث قاتل للقلب.

3. الرياضة اليومية «45 دقيقة مشي»

النشاط البدني المنتظم هو أفضل دواء مجاني للوقاية من الجلطات.

4. تنظيم مواعيد الطعام

وفقًا لشعبان، النظام المثالي يشمل:

إفطار مبكر

غداء قبل الساعة الثالثة

عشاء خفيف جدًا مثل: زبادي + ثمرة فاكهة عند الثامنة مساء… أو بدون عشاء.

5. النوم الكافي

نوم جيد يعني هرمونات متوازنة، ضغط مستقر، ومناعة قوية.

6. التوقف الكامل عن التدخين

ويضيف: عدم مجالسة المدخنين.

كما يحذّر من:

المخدرات

الهرمونات

المكملات غير الموثوقة

الإفراط في المسكنات

7. السيطرة على أمراض الخطورة (ضغط – سكر – كوليسترول)

من خلال:

متابعة طبية منتظمة

علاج دوائي مكثّف عند الحاجة

متابعة التحاليل طول الوقت

8. الفحص السنوي حتى للشخص السليم

ينصح شعبان كل شخص – بصرف النظر عن عمره – بالخضوع لفحص سنوي يشمل:

السكر التراكمي

الكوليسترول

وظائف الكبد والكلى

صورة الدم

فيتامين "د"

اليوريك أسيد

لاكتشاف أي خطر قبل حدوث المضاعفات.

9. تحسين الحالة النفسية وتغيير الروتين

خروج أسبوعي أو نزهة قصيرة يرفع الطاقة الإيجابية ويقلل التوتر.

10. تجنب الضغوط النفسية قدر الإمكان

ويختم وصيته بجملة: استعينوا بالصبر والصلاة.