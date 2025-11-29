برج الأسد حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. أفعالك ستتحدث قبل كلماتك

برج الأسد حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025، طاقة الأسد معروفة بقوتها، لكن الغد يكشف لك درسًا جديدًا: “الأفعال أقوى من الكلمات”.

برج الأسد حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

قد تجد نفسك أمام موقف يحتاج منك خطوة واضحة، وليس فقط رأيًا أو حديثًا.

اتبع قلبك وستفتح لك الأبواب بشكل أسرع مما تتوقع.

صفات برج الأسد

قائد بالفطرة.

يملك ثقة عالية بالنفس.

كريم، قوي، مباشر.

لا يتحمل الظلم ويقف مع الحق.

مشاهير برج الأسد

أحمد السقا

جينيفر لوبيز

مادونا

باراك أوباما

ميجان ماركل

تامر حسني

برج الأسد على الصعيد المهني

اليوم مناسب لاتخاذ قرار أو خطوة مؤجلة.

لا تنتظر موافقة الجميع… أنت تعرف الطريق.

ربما تتلقى دعمًا مفاجئًا من شخص لم تتوقعه.

برج الأسد على الصعيد العاطفي

قد تكون هناك حاجة لإعادة توازن العلاقة.

لا تنتظر من الطرف الآخر أن يفهم كل ما تريد دون توضيح.

المصارحة اليوم تجلب استقرارًا كبيرًا للغد.

برج الأسد على الصعيد الصحي

انتبه للإرهاق.

احتفظ بطاقة هادئة بعيدًا عن الانفعال.

برج الأسد و توقعات العلماء للفترة المقبلة