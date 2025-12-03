قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيديو مثير.. طفلان يسرقان آخر بالإكراه بالقليوبية وتدخل فورى من الأمن
حماس: سنسلم اليوم جثة محتجز إسرائيلي عثرنا عليها في شمال قطاع غزة
رئيس جهاز التعبئة والإحصاء يُقدم عرضًا حول "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت"
الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة سيدة مع زوجة ضابط شرطة بطنطا
أشرف صبحي: لن نتهاون في حقوق الرياضيين.. وتحقيقات شاملة في وفاة سبّاح نادي الزهور
وزير الرياضة يقرر تحويل واقعة وفاة السباح يوسف محمد إلى النيابة العامة
قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص
أكبر طرح سكني في مصر.. آخر موعد لحجز شقق مشروع ظلال 2025
صحة غزة: 6000 من مبتوري الأطراف بحاجة إلى إعادة تأهيل عاجلة
أمير الكويت: أي عدوان على دولة خليجية هو اعتداء مباشر على أعضاء المجلس
توقف عضلة القلب 4 مرات.. التقرير الطبي لوفاة السباح يوسف محمد (صورة)
رئيس الحكومة اللبنانية: سلاح حزب الله لم يردع إسرائيل.. ولن نسمح بمغامرات تقودنا إلى حرب جديدة
حوادث

بنات صغيرين مش فاهمين حاجة| تفاصيل محاكمة مدرس بتهمة التحرش بالجيزة

مصطفي رجب

تستأنف محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، جلسات محاكمة مدرس حاسب آلي متهم بالتحرش بطالبة تبلغ من العمر 13 عامًا كانت تتلقى دروسًا لديه في إحدى مدارس فيصل وذلك في 15 ديسمبر الجاري.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى غضون أغسطس الماضي حين ورد بلاغ من والد المجني عليها  أكد فيه تلقي ابنته البالغة من العمر 13 عامًا، رسائل وصورًا خادشة للحياء من رقم هاتف المتهم عبر تطبيق واتساب تضمنت إيحاءات وتلميحات جنسية وتلميحات غير لائقة، كما أفاد المبلغ بأن المتهم أرسل إليه رسائل تهديد بالإيذاء عقب مواجهته بما ارتكبه تجاه الطفلة، فيما تم ضبط المتهم وعثر بحوزته على هاتف محمول من نوع ريلمي أزرق اللون، تبين أنه مستخدم في التواصل محل الواقعة.

وجاءت التحقيقات كالتالي:

س| ما هي تفصيلات إقرارك؟
ج| اللي حصل اني بعتلها على الواتس اب من رقم معايا ، رسالة فيها صور خارجة، وهي مردتش عليا، وفوجئت بعدها إن أبوها فضل يتصل على الرقم ده فأنا كلمته من الرقم التاني واختلقت حوار وألفت قصة إن حد غيري هو اللي عمل كده ، ولكن هو تمكن من أن هو يتوصلي وعمل فيا محضر.

س| وما هو وقصدك من ذلك؟
ج| هو الي بيحصل أن البنات في المدرسة بيعملوا أنشطه ورحلات وانا كنت بدخل اشترك معاهم في الحجات ديه عشان اتعرف عليهم واهزر معاهم ويكون ليا صله بيهم.

س| وهل سبق وان تطورت العلاقة فيما بينك وبين أي من الطالبات في المدرسة؟
ج| اه كان بيحصل.

س| وضح لنا ذلك تحديدًا؟
ج| كنت باخد أرقامهم بحكم الأنشطة الي بشترك معاهم فيها، وابتدي أتكلم معاهم واتعرف عليهم ، وكان ساعات بيحصل علاقه عاطفية .

س| وكيف كانت تتطور تلك العلاقة؟
ج| الموضوع مكنش بيخرج عن الكلام ع الواتس اب بشكل شخصي، معاهم ، وانهم يحكولي عن حياتهم واتقرب ليهم واعرف منهم أسرار وبالشكل ده بيتعلقوا بيا.

س| وهل تطور الأمر بين أي منهم إلي ثمة محادثات جنسية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي؟ 
ج| أحيانًا بس بسيط جدًا وكلام بس مكنش بيبقى فيه صور ولا أي حاجه وهما بنات بردو صغيرين مش فاهمين حاجة.

س| وما الذي كان يدفعك الي القيام بذلك؟ 
ج| بصراحه كنت بلاقي سعادتي وانبساطي في الأمر ده.

ووجه إلى المتهم عدة اتهامات، من بينها التحرش الجنسي بطفلة لم تبلغ 18 عامًا بالإضافة إلى استغلال وسائل التواصل الإلكتروني في ارتكاب أفعال ذات طبيعة جنسية والاعتداء على قيم المجتمع والأسرة.

التحرش محاكمة مدرس الجيزة

