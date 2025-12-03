مرشح للأوسكار.. طرح برومو «اللى باقى منك» قبل عرضه بمهرجان البحر الأحمر

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “اللي باقي منك”، قبل عرضه في الدورة الخامسة لمهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى، حيث يشارك فى المسابقة الرسمية.

ويمثل الفيلم المملكة الأردنية الهاشمية فى جوائز الأوسكار .

وتم تصوير الفيلم على مدى عام ونصف فى مواقع حقيقية متعددة بين رام الله والأردن وقبرص واليونان.

كان الفيلم قد عرض في عرضه العالمى الأول فى مهرجان صندانس السينمائى .

وحصد الفيلم عدد من الجوائز فى مهرجانات دولية بالولايات المتحدة وأستراليا وماليزيا، من بينها: جائزة البوابة الذهبية، وجائزة الجمهور لأفضل فيلم روائى فى مهرجان سان فرانسيسكو السينمائى الدولى، وجائزة الجمهور لأفضل فيلم روائى دولى فى مهرجان سيدنى السينمائى، بإجمالى ثمانى جوائز جمهور حتى الآن، إضافة إلى جائزة أفضل فيلم وجائزة أفضل سيناريو فى مهرجان ماليزيا السينمائى الدولى.

وتدور أحداث «اللى باقى منك» حول قصة مراهق فلسطينى ينخرط فى احتجاج بالضفة الغربية المحتلة، ليشهد لحظة عنف تهزّ استقرار عائلته.