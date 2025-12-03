أمير الكويت: أي عدوان على دولة خليجية هو اعتداء مباشر على أعضاء المجلس

أدان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مجددا بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر، مؤكدا تضامنه الكامل معها.

جاء ذلك في كلمته أمام اجتماع الدورة الـ46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها مملكة البحرين اليوم الأربعاء.

وأضاف أمير الكويت، أن أي عدوان تتعرض له دولة عضو في هذا المجلس يمثل عدوانا مباشرا على جميع أعضائه.

كما شدد على التزام دولة الكويت الثابت بمواصلة العمل مع جمهورية العراق، بجميع التفاهمات والاتفاقات الثنائية ومنها استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة (162)، وفقا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وختم كلمته ثائلا: وفيما يتعلق بقضيتنا المحورية نجدد إدانتنا للاحتلال الإسرائيلي الغاشم على أرض فلسطين الشقيقة، ونؤكد ضرورة إنهائه مع تمسكنا بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ونسجل إشادتنا بكافة الجهود الدولية المبذولة لتنفيذ حل الدولتين وإنهاء العدوان على غزة.