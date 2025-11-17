قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائب تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين
محافظ البنك المركزي يقود اجتماع الاستقرار المالي الإقليمي بمشاركة نظيره التركي
نهاية الشوط الأول.. تعادل سلبي بين منتخب مصر الثاني والجزائر استعدادا لكأس العرب
الوطنية للانتخابات: تم رصد كل التجاوزات والرشاوى التى حررت بها محاضر
الوطنية للإنتخابات: إعادة الانتخابات فى أى لجنة يقبل التظلم فيها
أبـولـحـيـة: رفع ألمانيا قيود السلاح لإسرائيل يكشف انحيازًا سياسيًا واضحًا
النيابة تستأنف على براءة حسن راتب في قضية غسل أموال قضية الآثار الكبرى
الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائبًا تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين وأي إخلال في لجنة يبطل الدائرة بالكامل
الوطنية للانتخابات: أي أحداث صاحبت العملية الانتخابية هي محل فحص دقيق
الوطنية للانتخابات: الهيئة ليس لديها ما تخفيه أو تخشى من إعلانه
سياسية أمريكية تكشف لـ صدى البلد ما تنتظره السعودية في زيارة بن سلمان لواشنطن
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال
أخبار العالم

أمير الكويت ورئيس وزراء فيتنام يبحثان آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية

أمير الكويت ورئيس وزراء فيتنام
أمير الكويت ورئيس وزراء فيتنام
أ ش أ

بحث أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في قصر بيان اليوم، مع رئيس وزراء جمهورية فيتنام، فام مينه تشينه، والوفد المرافق، القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.


كما استعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وسبل تنمية ودعم التعاون بينهما نحو آفاق أرحب بما يحقق مصالحهما المشتركة والتأكيد على توطيد الشراكة الاستراتيجية بينهما.


حضر اللقاء المستشار في ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف المرافقة، الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح، ومدير مكتب أمير الكويت، الفريق متقاعد جمال محمد الذياب، ووكيل الديوان الأميري، الشيخ عبدالعزيز مشعل مبارك عبدالله الأحمد الصباح، ووكيل الشئون الخارجية بالديوان الأميري، مازن عيسى العيسى، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الشيخ نواف سعود الناصر الصباح، وسفير دولة الكويت لدى جمهورية فيتنام، يوسف عاشور الصباغ.


وفي السياق ذاته، التقى ولي عهد الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بقصر بيان، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس وزراء جمهورية فيتنام، فام مينه تشينه، والوفد المرافق في إطار زيارته الرسمية للكويت.


كذلك استقبل الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، رئيس وزراء جمهورية فيتنام، فام مينه تشينه، والوفد المرافق له حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قصر بيان رئيس وزراء جمهورية فيتنام العلاقات الثنائية توطيد الشراكة الاستراتيجية

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

الحادث

ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص

الاهلي

ناقد رياضي يكشف عن صفقة الأحمر الجديدة.. تفاصيل

التلميذة حور

بسبب سمارها ونضارتها| تلميذة تحاول إلقاء نفسها من شباك مدرستها لتنمر زملائها عليها

ليلي علوي

ليلى علوي توجة رسالة لـ أحمد سعد: ربنا يبعد عنك أي سوء

بوستر فيلم الجولة 13

الليلة عرض "الجولة 13" لأول مرة ضمن مسابقة آفاق السينما العربية

أحمد سعد

أحمد زاهر يساند أحمد سعد بعد الحادث.. ماذا قال؟

أخبار السيارات| طرح كيا تاسمان X-Pro وتسريب صور مرسيدس SL موديل 2027

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم

طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم
طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم
طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم

طرح إكسيد LX موديل 2025 في مصر

إكسيد LX
إكسيد LX
إكسيد LX

ألذ من المطاعم.. طريقة عمل برجر لحم بأسهل طريقة

طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم
طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم
طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد