أمير الكويت ورئيس وزراء فيتنام يبحثان آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية

بحث أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في قصر بيان اليوم، مع رئيس وزراء جمهورية فيتنام، فام مينه تشينه، والوفد المرافق، القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



كما استعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وسبل تنمية ودعم التعاون بينهما نحو آفاق أرحب بما يحقق مصالحهما المشتركة والتأكيد على توطيد الشراكة الاستراتيجية بينهما.



حضر اللقاء المستشار في ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف المرافقة، الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح، ومدير مكتب أمير الكويت، الفريق متقاعد جمال محمد الذياب، ووكيل الديوان الأميري، الشيخ عبدالعزيز مشعل مبارك عبدالله الأحمد الصباح، ووكيل الشئون الخارجية بالديوان الأميري، مازن عيسى العيسى، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الشيخ نواف سعود الناصر الصباح، وسفير دولة الكويت لدى جمهورية فيتنام، يوسف عاشور الصباغ.



وفي السياق ذاته، التقى ولي عهد الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بقصر بيان، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس وزراء جمهورية فيتنام، فام مينه تشينه، والوفد المرافق في إطار زيارته الرسمية للكويت.



كذلك استقبل الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، رئيس وزراء جمهورية فيتنام، فام مينه تشينه، والوفد المرافق له حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.