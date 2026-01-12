بنتايج يرفض العودة للزمالك إلا بعقد جديد.. والنادي يتجه للتصعيد

كشف الإعلامي خالد الغندور أن مسؤولي نادي الزمالك تواصلوا خلال الساعات الماضية مع المغربي محمود بنتايج، لاعب الفريق السابق، بعد قيامه بفسخ عقده من طرف واحد بدعوى مرور المدة القانونية دون حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور :"وفوجئ مسؤولو الزمالك برفض اللاعب العودة في الوقت الحالي، حيث أبلغهم أنه في حال رغبته في العودة فسيوقع على عقد جديد باعتباره أصبح لاعبًا حرًا، مطالبًا النادي بإبرام اتفاق جديد إذا أراد الاستفادة من خدماته مرة أخرى".

وتابع الغندور :"وفي المقابل، ترى إدارة الزمالك أن عقد بنتايج لا يزال ساريًا من الناحية القانونية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للتصعيد ضد اللاعب دفاعًا عن حقوق النادي".