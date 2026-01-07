الأزمة مستمرة .. أسباب تأجيل جلسة الزمالك مع «بنتايج»

قال الإعلامي خالد الغندور إن الأيام القليلة الماضية شهدت وجود نية لعقد جلسة بين مجلس إدارة الزمالك والمغربي محمود بنتايج لإنهاء أزمته الأخيرة وسداد مستحقاته المتأخرة.

وأضاف “الغندور” خلال برنامجه ستاد المحور: "سر تأخر الجلسة حتى الأن عدم وجود سيولة مالية في النادي في ظل رغبة اللاعب بالحصول على كافة مستحقاته المالية حتى شهر يناير وضمان الحصول على باقي عقده في المواعيد المحددة".



وتابع:"في الوقت نفسه إدارة الزمالك ترى أن موقفها القانوني سليم واللاعب ليس من حقه فسخ عقده وجار توفير مستحقاته لغلق هذا الملف".