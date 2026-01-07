قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ناقد رياضي يُوجّه رسالة للاعبي منتخب مصر قبل مباراة كوت ديفوار.. ماذا قال؟
ليلة الوداع.. سقوط أسطورة المدرجات الكونغولية «مبولادينجا» مع نهاية حلم أمم إفريقيا | صور
أعمل إيه لو عليّ زكاة مال قديمة؟.. الإفتاء توضح حكم الشرع
نظر محاكمة 11 متهما في قضية خلية داعش الهرم الثانية.. اليوم
عضو اتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف حسام حسن 3 مباريات
فتاة أوكرانية توثّق لحظة مُصافحة الرئيس السيسي بعبارات الفخر في قداس عيد الميلاد | شاهد
تصعيد غير مسبوق.. ترامب يلّوح باستخدام الجيش الأمريكي لضم جزيرة جرينلاند
60 مليون مُستفيد.. أحمد موسى يكشف كيف غيّرت «حياة كريمة» وجه القرى المصرية
مفاجأة .. «الغندور» يكشف موقف الأهلي النهائي من رحيل «ديانج» عن القلعة الحمراء
ناقد رياضي: الكل يخشي منتخب مصر إلا المصريين
المتظاهرون الإيرانيون يُغيرون اسم شارع في طهران إلى «ترامب» | شاهد
التردّد متاح .. قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار بأمم إفريقيا | تعرّف عليها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الأزمة مستمرة .. أسباب تأجيل جلسة الزمالك مع «بنتايج»

محمد سمير

قال الإعلامي خالد الغندور إن الأيام القليلة الماضية شهدت وجود نية لعقد جلسة بين مجلس إدارة الزمالك والمغربي محمود بنتايج لإنهاء أزمته الأخيرة وسداد مستحقاته المتأخرة.

وأضاف “الغندور” خلال برنامجه ستاد المحور: "سر تأخر الجلسة حتى الأن عدم وجود سيولة مالية في النادي في ظل رغبة اللاعب بالحصول على كافة مستحقاته المالية حتى شهر يناير وضمان الحصول على باقي عقده في المواعيد المحددة".


وتابع:"في الوقت نفسه إدارة الزمالك ترى أن موقفها القانوني سليم واللاعب ليس من حقه فسخ عقده وجار توفير مستحقاته لغلق هذا الملف".

الزمالك جلسة الزمالك مع بنتايج تأجيل جلسة الزمالك مع بنتايج محمود بنتايج مجلس إدارة الزمالك

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

أصداء أزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف على صفيح ساخن.. والنجوم يدعمونها "القصة الكاملة"

ننشر صور لحظة القبض على مطرب المهرجانات إسلام كابونجا

مكنش اتوفّى .. موظف بمستشفى فيديو الماتش المثير في أكتوبر يكشف مفاجأة | خاص

