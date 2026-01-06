جوائز كأس السوبر الإسباني 2026 تشهد ارتفاعًا ملحوظًا قبل انطلاق البطولة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل الجوائز المالية المنتظرة في بطولة كأس السوبر الإسباني، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 إلى 11 يناير الجاري.

وتشهد نسخة 2026 من البطولة مشاركة أربعة أندية هي: برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، وأتلتيك بلباو، في إطار النظام الجديد للبطولة الذي يُقام بنظام نصف النهائي ثم النهائي.

وأوضحت التقارير أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرر زيادة القيمة الإجمالية للجوائز المالية، لترتفع من 19 مليون يورو في نسخة 2025 إلى نحو 23 مليون يورو في النسخة الحالية، في خطوة تهدف إلى تعزيز العوائد المالية للأندية المشاركة.

وسيتم تخصيص مبلغ يُقدّر بـ16.3 مليون يورو لتغطية نفقات السفر واللوجستيات الخاصة بالفرق الأربعة، مقارنة بـ14.95 مليون يورو في الموسم الماضي، ما يعكس ارتفاع الدعم المقدم للأندية.

وبحسب النظام المالي الجديد، سيتم توزيع الجوائز بشكل أكثر توازنًا بين الفرق، مع استمرار حصول ريال مدريد وبرشلونة على النصيب الأكبر، استنادًا إلى تاريخ كل نادٍ، وعدد ألقابه، ونسب المشاهدة التلفزيونية.

وتُقدّر جائزة بطل كأس السوبر الإسباني بمليوني يورو، فيما يحصل الوصيف على 1.4 مليون يورو، بينما ينال صاحبا المركزين الثالث والرابع 800 ألف يورو لكل منهما.

ومن المنتظر أن تدر البطولة ما يقرب من 51 مليون يورو لصالح الاتحاد الإسباني لكرة القدم، سيتم توجيه جزء كبير منها لدعم وتطوير كرة القدم، خاصة على مستوى القواعد والدرجات المختلفة، حيث يُخصص نحو 26 مليون يورو لمشروعات التطوير.

وتأتي هذه العوائد من حقوق البث التلفزيوني والرعايات التجارية، بالإضافة إلى القيمة المالية المنصوص عليها في الاتفاق المبرم مع المملكة العربية السعودية، والتي تُعد الشريك الاستراتيجي لاستضافة البطولة.