منافس مصر.. كوت ديفوار تعبر بوركينا فاسو بثلاثية وتضرب موعدا مع الفراعنة

حسم منتخب كوت ديفوار تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا، بعدما حقق فوزًا عريضًا على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور الـ16.

وبهذه النتيجة يضرب الافيال موعدًا مع منتخب مصر في دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وجاء الهدف الثالث للأفيال عبر بازومانا توريه، بعد مجهود فردي مميز، انطلق خلاله من منتصف الملعب الدفاعي، وتوغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يُسدد كرة متقنة استقرت في الزاوية اليمنى للمرمى، مؤكدًا تفوق منتخب بلاده في الدقائق الأخيرة.

واصل المنتخب الإيفواري سيطرته على مجريات اللقاء، ونجح في فرض إيقاعه على المباراة، ليحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ويحجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي عن جدارة، منتظرًا مواجهة قوية في المرحلة المقبلة من البطولة.

أنهى منتخب كوت ديفوار الشوط الأول متقدماً على بوركينا فاسو بهدفين دون رد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين حالياً ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب. ويتأهل الفائز لمواجهة منتخب مصر يوم السبت المقبل في ربع النهائي.

وسجل أهداف الأفيال كل من أماد ديالو في الدقيقة 20 ويان دياموندي في الدقيقة 32، بعد اللجوء لتقنية الفيديو لتأكيد الهدف الأول.