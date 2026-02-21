طريقة عمل الخشاف في المنزل

يعد الخشاف من أبرز المشروبات الرمضانية التي تحرص الأسر على تقديمها على مائدة الإفطار، لما يتميز به من قيمة غذائية عالية وطعم منعش يجمع بين الفواكه المجففة وقمر الدين والمكسرات.

طريقة عمل الخشاف

ويمكن تحضير الخشاف في المنزل بخطوات بسيطة تضمن الحصول على مذاق مميز مع إمكانية إضافة لمسة خاصة وفقا للرغبة.

المكونات الأساسية لتحضير الخشاف

بلح جاف

مشمشية

قراصيا

تين مجفف

ماء

سكر

قمر الدين

مكسرات حسب الرغبة

قطع فاكهة طازجة حسب الرغبة

خطوات تحضير الخشاف في المنزل

1- يغسل البلح الجاف جيدا ويتم نزع النواة من داخله.

2- في وعاء مناسب يضاف السكر إلى كمية من الماء ويقلب جيدا حتى يذوب تماما.

3- يضاف البلح إلى الماء المحلى، ثم تقطع المشمشية والتين إلى قطع متوسطة الحجم وتضاف إلى الخليط.

4- توضع القراصية كما هي مع باقي المكونات.

5- في وعاء صغير يوضع نصف كوب من الماء، ثم تضاف إليه قطع قمر الدين.

6- يرفع وعاء قمر الدين على النار حتى يذوب تماما، ويمكن إضافة كمية قليلة من السكر حسب الرغبة، ثم يترك ليهدأ قليلا.

7- يضاف خليط قمر الدين إلى وعاء البلح والفواكه المجففة، ويقلب جيدا حتى تتجانس المكونات.

8- يوضع الخشاف في الثلاجة حتى وقت التقديم، ويمكن تزيينه بالمكسرات وقطع الفاكهة الطازجة مثل العنب والمشمش لإضفاء مذاق أغنى وقيمة غذائية أكبر.

ويمثل الخشاف خيارا مثاليا لمائدة رمضان، إذ يجمع بين المذاق الشهي والفائدة الغذائية، كما يمنح ربة المنزل فرصة لإضافة لمستها الخاصة من المكسرات أو الفواكه بما يناسب ذوق أسرتها، ليبقى من الأطباق الرمضانية التقليدية التي لا تغيب عن أجواء الشهر الكريم.

بهذه الخطوات البسيطة يمكن إعداد طبق خشاف منزلي بمذاق مميز، مع إمكانية التحكم في كمية السكر والمكونات بما يتناسب مع تفضيلات أفراد الأسرة، ليصبح مشروبا صحيا ومنعشا على مائدة رمضان.