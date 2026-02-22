الأهلي يدرس تمديد عقد إمام عاشور قبل كأس العالم 2026

أفادت تقارير من مصدر مسئول داخل النادي الأهلي بأن الإدارة بدأت دراسة تمديد وتعديل عقد لاعب الوسط الشاب إمام عاشور، في خطوة تهدف إلى تأمين استمراره مع الفريق لفترة طويلة، خاصة مع تزايد اهتمام أندية أوروبية ومحلية بضم اللاعب.



وأشار المصدر إلى أن الأهلي يسعى لمنح عاشور تقديرًا ماليًا أكبر يعكس دوره الأساسي داخل الفريق، مع رفع اسمه إلى الفئة المالية الأعلى داخل النادي، المعروفة بـ”فئة السوبر ستار”، لضمان استقراره الذهني قبل ارتباطاته الكبيرة، وعلى رأسها المشاركة في كأس العالم 2026.



توقيت المفاوضات

ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات الرسمية المكثفة بين إدارة الأهلي وممثلين عن اللاعب في منتصف شهر مارس 2026، مع وضع هدف حسم المفاوضات قبل نهاية الموسم الجاري. ويأمل النادي في أن يساهم هذا الإجراء في الحفاظ على استقرار الفريق الفني، وقطع الطريق أمام أي محاولات من الأندية الخارجية لضم اللاعب قبل انطلاق البطولات الكبرى.



أهمية اللاعب للفريق

ويعتبر إمام عاشور من العناصر الأساسية في تشكيلة الأهلي، حيث يلعب دورًا محوريًا في خط الوسط، ويساهم في التحكم في الإيقاع الدفاعي والهجومي للفريق. ومع ارتفاع قيمته السوقية وظهور عروض من الخارج، ترى الإدارة ضرورة تأمين مستقبله داخل النادي، سواء فنيًا أو ماليًا، للحفاظ على قوة الفريق في الموسم المقبل والمنافسات الكبرى.