قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يدرس تمديد عقد إمام عاشور قبل كأس العالم 2026
ترامب يرسل مستشفى عائمًا إلى جرينلاند في خطوة مُثيرة للجدل
إعلامي يُحذّر من تحويل الحكام في الدوري المصري إلى «هدف للانتقادات»
أكبر خيبة أمل .. صالح جمعة: حزنت على غياب فرصتي مع المنتخب الوطني
منع التعامل مع الحواجز المختلفة.. مشروع قانون يوسع نطاق الحماية القانونية لذوي الإعاقة
بشخصية «الشرير».. محمد سمير مبروك يقلب الموازين بـ «قطر صغنطوط» في الماراثون الرمضاني
أضا: ناصر منسي أسطورة حيّة لجماهير الزمالك.. وأتمنى تطبيق «المداورة» بين الحكام
محمد جمعة يكشف كواليس «فن الحرب».. ويؤكد: الحكم على المسلسل بعد نهايته فقط
سيف زاهر: لا أخاف من زعل جمهور الأهلي أو الزمالك.. خوفي الوحيد على نفسي
بعد تحركات ترامب الجمركية.. نواب يُطالبون باستراتيجية عاجلة لحماية مستهدفات الصادرات المصرية
«قسد» تزرع الفوضى.. مصرع جندي سوري ومدني في عملية استهداف نفذها مجهولون بريف الرقة
محمود كهربا يحتفل مع زملائه بصعود إنبى لنصف نهائى كأس مصر | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد ونهلة.. مشهد مؤثر يجمع وائل عبدالعزيز وشيرين رضا في «وننسي اللي كان»

وائل عبد العزيز
وائل عبد العزيز
أوركيد سامي

ظهر الفنان وائل عبد العزيز في الحلقة الثالثة من مسلسل "وننسى اللي كان" الذي يُعرض حاليًا في رمضان 2026، وقد لفت الأنظار بأدائه المتميز، وكأنّه لم يختفِ عن الشاشة لمدة خمس سنوات.

يجسد وائل عبد العزيز شخصية "أحمد"، وهي شخصية مؤثرة في أحداث المسلسل، وتجمعه مشاهد قوية مع الفنانة شيرين رضا. كما يشهد المسلسل منافسة قوية لشخصية چليله رسلان التي تقوم بدورها الفنانة المتألقة ياسمين عبد العزيز.

ظهر أحمد في تلك الحلقة جالسًا في إحدى الكافيهات مع نهلة العبد التي تؤدي دورها شيرين رضا، حيث تطلب منه أن يتزوج ويبتعد عن نهلة، لكنه يرفض، وفي تلك اللحظة تصل نهلة إليه، ما يضيف توترًا وتشويقًا للمشهد.

المسلسل بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، بمشاركة باقة من ألمع النجوم مثل كريم فهمي، منة فضالي، خالد سرحان، محمد لطفي، إنجي كيوان، إلهام وجدي، وإيهاب فهمي.

وائل عبد العزيز اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر: ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدا رابع أيام رمضان

موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

صورة أرشيفية

لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج

الأهلي

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

محمود الخطيب

الحركات دي بتقول إنك سليم.. نجم الزمالك يثير الجدل حول صحة محمود الخطيب

ميكروبات

خضار شهير يقتل الميكروبات ويحمى القولون والبشرة| ضعه على السلطة

مروان عطية

غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سموحة بالدوري

ترشيحاتنا

اوقاف بني سويف

ملتقى فكري بمسجد الأباصيري.. «أوقاف بني سويف»: رمضان فرصة لمراجعة النفس وبناء القيم

محافظ دمياط

محافظ دمياط في زيارة مفاجئة لمستشفى كفر البطيخ المركزى

محافظ دمياط

محافظ دمياط يتفقد معرض أهلاً رمضان بكفر البطيخ

بالصور

تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏

فريق نيسان
فريق نيسان
فريق نيسان

بدون مكياج .. آيتن عامر تتألق في دورها بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

فيديو

التعدي على فرد أمن

القصة الكاملة .. تفاصيل جديدة في التعدي على فرد أمن التجمع

نجيب ساويرس

أسرار واعترافات نجيب ساويرس… من خسارة 500 مليون يورو إلى وصيته لأولاده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

المزيد