أحمد ونهلة.. مشهد مؤثر يجمع وائل عبدالعزيز وشيرين رضا في «وننسي اللي كان»

ظهر الفنان وائل عبد العزيز في الحلقة الثالثة من مسلسل "وننسى اللي كان" الذي يُعرض حاليًا في رمضان 2026، وقد لفت الأنظار بأدائه المتميز، وكأنّه لم يختفِ عن الشاشة لمدة خمس سنوات.

يجسد وائل عبد العزيز شخصية "أحمد"، وهي شخصية مؤثرة في أحداث المسلسل، وتجمعه مشاهد قوية مع الفنانة شيرين رضا. كما يشهد المسلسل منافسة قوية لشخصية چليله رسلان التي تقوم بدورها الفنانة المتألقة ياسمين عبد العزيز.

ظهر أحمد في تلك الحلقة جالسًا في إحدى الكافيهات مع نهلة العبد التي تؤدي دورها شيرين رضا، حيث تطلب منه أن يتزوج ويبتعد عن نهلة، لكنه يرفض، وفي تلك اللحظة تصل نهلة إليه، ما يضيف توترًا وتشويقًا للمشهد.

المسلسل بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، بمشاركة باقة من ألمع النجوم مثل كريم فهمي، منة فضالي، خالد سرحان، محمد لطفي، إنجي كيوان، إلهام وجدي، وإيهاب فهمي.