إعلامي يُحذّر من تحويل الحكام في الدوري المصري إلى «هدف للانتقادات»

تحدّث الإعلامي محمد طارق أضا عن الدوري المصري والصراع داخل الأندية.

وقال محمد طارق أضا عبر برنامج الماتش على قناة صدى البلد: "احنا في فترة صعبة جدًا في الدوري المصري، والأندية في صراع بينها سواء على القمة أو البقاء أو في منتصف الترتيب".

وأضاف: "الناس دلوقتي في كل لقاء بدأت تتكلم عن التحكيم وتعلق عليه، لكن احنا عايزين نؤكد على نزاهة الحكام ونديهم الثقة، لأن عندنا حكام على أعلى مستوى. وفي حالات القانون واضح فيها، فأتمنى الفترة الجاية نوحد الآراء والقرارات، مينفعش حكم ياخد موقف في كرة وحكم تاني ياخد موقف آخر في نفس الكرة".

وتابع: "مش عايزين نخلي الأندية والجماهير تقول إن الحكام السبب. احنا مش عايزين الحكام يبقوا دايمًا في وش المدفع. احنا هنفضل ندافع عنهم ونديهم الثقة".

وأكمل: "لكن بلاش لجنة الحكام تعمل تعيينات تسبب مشاكل، زي اختيار أمين عمر ليحكم آخر مباريات الأهلي، أو أي تعيين آخر يثير علامات استفهام".

واختتم: "مش عايزين الفترة الجاية يبقى فيها مشاكل بسبب تعيينات الحكام. عايزين الأمور تمشي بدون مشاكل، وده دور لجنة التحكيم".