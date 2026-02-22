البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس ذكرى الأربعين للأب بيشوي عبد المسيح

ترأس أمس، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس ذكرى الأربعين للأب بيشوي عبد المسيح، وذلك بكاتدرائية سانت كاترين، بالإسكندرية.

شارك في الصلاة نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، والقمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك بالإسكندرية، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وعائلته، ومحبيه، وأبناء مختلف الكنائس التي خدم بها الأب بيشوي، وأبناء الكنائس الأخرى.

و قد أشار غبطة البطريرك في عظته أننا لا نجتمع في ذكرى الأربعين لا لتجديد الحزن، بل لتأكيد الرجاء المنفتح نحو المجد السماوي ، ولكي نجدد الشكر لله على حياة وخدمة الأب الأمين المتنيح بيشوي عبد المسيح.

و في ختام القداس قدم المهندس ساجي، نجل الاب المتنيح الشكر والتقدير والامتنان إلى غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، ونيافة الأنبا باخوم، وجميع الآباء الكهنة، والمشاركين في صلاة القداس الإلهي.