تعزيزات عسكرية وضغوط نووية| ترامب يدفع الولايات المتحدة نحو صراع مُحتمل مع إيران قبل انتخابات الكونغرس
الأهلي يستعد لجلسة حاسمة مع الشحات وكوكا لتجديد التعاقد في مارس
تطورات جديدة ومُفاجئة بشأن انضمام شقيق «مبابي» إلى المنتخب الجزائري
مصرع 17 شخصًا في غارات باكستانية على طول الحدود مع أفغانستان
هناك أشياء لا تُشترى بالمال.. مدافع برشلونة مُعلقًا على عرض ريال مدريد: «مستحيل»
مجــ.ـازر عرقية وعنف جنسـ.ـي.. «الأمم المتحدة»: قوات الدعم السريع أظهرت نية الإبادة الجماعية في الفاشر
شهادة حق| سيف زاهر يُدافع عن عمرو الجنايني: «زملكاوي نعم.. لكن مهني ومُحايد»
الدراويش في خطر .. محمد رائف: لا أحد يتخيل الكرة المصرية بدون الإسماعيلي
3 نصائح و5 مشروبات تساعدك على التخلص من التخمة بعد الإفطار في رمضان
سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026
تحذير جماعي .. بيان «عربي – إسلامي»: لا سيادة للاحتلال على الأرض الفلسطينية
غضب برلماني وحزبي من تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل.. ومطالب باحترام القانون الدولي
«أضا»: الدوري المصري يمر بمرحلة صعبة ويحتاج وعي الجميع

رباب الهواري

أكد محمد طارق أضا أن الدوري المصري يمر بفترة صعبة للغاية، مشيرًا إلى أن الأندية متقاربة في الأداء، سواء في الصراع على القمة أو على البقاء أو حتى في منتصف جدول الترتيب. وأوضح أن هذه المرحلة تتطلب تركيزًا عاليًا ووعيًا من الجميع لتجاوزها دون أزمات.

دعم الحكام والثقة في نزاهتهم

وأشار أضا إلى أن الجماهير بدأت تركز على التحكيم في كل مباراة، لكنه شدد على ضرورة منح الحكام الثقة، مؤكدًا أنهم على أعلى مستوى ويستحقون الاحترام. وأضاف أن بعض الحالات واضحة جدًا بالقانون، وأن توحيد القرارات أمر ضروري لتجنب التناقضات بين الحكام المختلفين في المواقف المتشابهة.

توحيد القرارات وتجنب التناقض

وأوضح أضا أن أي اختلاف في آراء الحكام يؤدي إلى إشعال الجدل بين الأندية والجماهير، مضيفًا أن الهدف هو حماية الحكام من الانتقادات غير المبررة، وأن الإعلام واللجنة سيستمران في دعمهم. وأكد أن القرارات يجب أن تكون موحدة ومتسقة، حتى لا تتحول الأخطاء الفردية إلى أزمة عامة تؤثر في سمعة التحكيم.

الحذر من التعيينات المثيرة للجدل

ونبّه أضا إلى أهمية الحذر عند اختيار الحكام للمباريات، مشيرًا إلى أن بعض التعيينات السابقة، مثل مشاركة أمين عمر في مباريات الأهلي، أثارت علامات استفهام. وأوضح أن لجنة التحكيم يجب أن تعمل بمهنية وشفافية، وأن تجنّب أي تعيين قد يسبب مشكلات يُعد أمرًا أساسيًا لضمان سير الدوري بشكل سلس.

الهدف: دوري بلا مشكلات

واختتم أضا حديثه بالتأكيد على أن الدور الأكبر للجنة التحكيم هو تنظيم الأمور دون إثارة مشكلات، وأن تركيز الجميع يجب أن يكون على تطوير الدوري ودعم الحكام، بدلًا من تحويلهم إلى محور دائم لانتقادات الأندية والجماهير.

