تعزيزات عسكرية وضغوط نووية| ترامب يدفع الولايات المتحدة نحو صراع مُحتمل مع إيران قبل انتخابات الكونغرس

يدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة إلى حافة الحرب مع إيران، في الوقت الذي يحثه فيه مساعدوه على التركيز أكثر على المخاوف الاقتصادية للناخبين، مسلطين الضوء على المخاطر السياسية للتصعيد العسكري قبل انتخابات التجديد النصفي لهذا العام.

أمر ترامب بتعزيزات عسكرية ضخمة في الشرق الأوسط، واستعدّ لشنّ هجوم جوي محتمل على إيران يمتد لأسابيع، لكنه لم يوضح للشعب الأمريكي بالتفصيل أسباب قيادته للولايات المتحدة في أكثر عملياتها عدوانية ضد إيران منذ ثورتها عام 1979.

برز هوس ترامب بإيران كأوضح مثال حتى الآن على كيفية تصدّر السياسة الخارجية، بما في ذلك استخدامه الموسع للقوة العسكرية الغاشمة، لجدول أعماله في الأشهر الـ13 الأولى من ولايته الثانية، مما طغى في كثير من الأحيان على القضايا الداخلية مثل تكلفة المعيشة، التي تُظهر استطلاعات الرأي العام أنها ذات أولوية أعلى بكثير بالنسبة لمعظم الأمريكيين.

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إنه، على الرغم من خطاب ترامب العدائي، لا يزال لا يوجد "دعم موحّد" داخل الإدارة للمضي قدمًا في الهجوم على إيران.

وأضاف المسؤول، شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخوّل بالتحدث إلى الصحافة، أن مساعدي ترامب يدركون أيضًا ضرورة تجنّب إرسال "رسالة مشتتة" إلى الناخبين المترددين الذين يهتمون أكثر بالاقتصاد.

ويرغب مستشارو البيت الأبيض ومسؤولو الحملة الجمهورية في أن يركّز ترامب على الاقتصاد، وهي نقطة تم التأكيد عليها باعتبارها القضية الرئيسية للحملة في اجتماع مغلق عُقد الأسبوع الماضي مع عدد من وزراء الحكومة، وفقًا لشخص حضر الاجتماع، فيما لم يكن ترامب حاضرًا.

وقال مسؤول ثانٍ في البيت الأبيض، ردًا على أسئلة تتعلق بهذا التقرير، إن أجندة ترامب للسياسة الخارجية "قد ترجمت مباشرة إلى مكاسب للشعب الأمريكي". وأضاف: "جميع إجراءات الرئيس تضع 'أمريكا أولاً'، سواء كان ذلك من خلال جعل العالم بأسره أكثر أمانًا أو جلب نتائج اقتصادية إلى بلدنا".

ستُحدد انتخابات نوفمبر ما إذا كان الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب سيستمر في السيطرة على مجلسي الكونغرس الأمريكي، وسيُمثل فقدان أحد المجلسين أو كليهما لصالح الديمقراطيين تحديًا كبيرًا لترامب في السنوات الأخيرة من رئاسته.

قال روب جودفري، وهو استراتيجي جمهوري، إن الصراع المطول مع إيران سيشكل خطرًا سياسيًا كبيرًا على ترامب وزملائه الجمهوريين. وأضاف: "يتعين على الرئيس أن يضع في اعتباره القاعدة السياسية التي دفعته إلى الترشيح الجمهوري - ثلاث مرات متتالية - والتي لا تزال تدعمه، وهي متشككة في التورط الخارجي، لأن إنهاء حقبة 'الحروب الأبدية' كان وعدًا صريحًا في حملته الانتخابية".

ويخطط الجمهوريون للقيام بحملة انتخابية تركز على تخفيضات الضرائب الفردية التي أقرها الكونغرس العام الماضي، بالإضافة إلى برامج لخفض تكاليف السكن وبعض الأدوية.

مستشار سابق لترامب يحذّر من أن الرئيس الأمريكي "سينفد صبره" بشأن إيران

حذر إتش آر ماكماستر، مستشار الأمن القومي السابق لترامب، من أن الرئيس "سينفد صبره"، حيث قال الجمهوري إنه "يفكر" في إصدار أوامر بشن غارات جوية على إيران.

وقد حذر ترامب من أن طهران يجب أن تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن كبح برنامجها النووي، وإلا فإنها ستخاطر بـ"أمور سيئة".

وعندما سُئل عما إذا كان يفكر في شن ضربات محدودة من الطائرات الحربية الأمريكية كوسيلة لممارسة المزيد من الضغط، أجاب ترامب: "أعتقد أنني أستطيع القول إنني أفكر في ذلك".

وقال ماكماستر لبرنامج نيوزنايت على قناة بي بي سي: "أعتقد أنكم ستشهدون حملة جوية مستمرة ضد النظام الإيراني".