قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يدرس تمديد عقد إمام عاشور قبل كأس العالم 2026
ترامب يرسل مستشفى عائمًا إلى جرينلاند في خطوة مُثيرة للجدل
إعلامي يُحذّر من تحويل الحكام في الدوري المصري إلى «هدف للانتقادات»
أكبر خيبة أمل .. صالح جمعة: حزنت على غياب فرصتي مع المنتخب الوطني
منع التعامل مع الحواجز المختلفة.. مشروع قانون يوسع نطاق الحماية القانونية لذوي الإعاقة
بشخصية «الشرير».. محمد سمير مبروك يقلب الموازين بـ «قطر صغنطوط» في الماراثون الرمضاني
أضا: ناصر منسي أسطورة حيّة لجماهير الزمالك.. وأتمنى تطبيق «المداورة» بين الحكام
محمد جمعة يكشف كواليس «فن الحرب».. ويؤكد: الحكم على المسلسل بعد نهايته فقط
سيف زاهر: لا أخاف من زعل جمهور الأهلي أو الزمالك.. خوفي الوحيد على نفسي
بعد تحركات ترامب الجمركية.. نواب يُطالبون باستراتيجية عاجلة لحماية مستهدفات الصادرات المصرية
«قسد» تزرع الفوضى.. مصرع جندي سوري ومدني في عملية استهداف نفذها مجهولون بريف الرقة
محمود كهربا يحتفل مع زملائه بصعود إنبى لنصف نهائى كأس مصر | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أكبر خيبة أمل .. صالح جمعة: حزنت على غياب فرصتي مع المنتخب الوطني

صالح جمعة
صالح جمعة
رباب الهواري

عبّر اللاعب المصري السابق صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي السابق، عن شعوره بالحزن عند متابعة مباريات المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أنه كان يمكن أن يكون له مكان بين صفوف المنتخب لو توفرت له الفرص المناسبة.

وقال في تصريحات تلفزيونية إن عدم مشاركته في أي بطولة لكأس الأمم الإفريقية كان أحد أكبر خيبات الأمل في مسيرته الرياضية. وأضاف أن كل لاعب يطمح لتمثيل بلده، وأن غياب هذه التجربة عنه سبب له شعورًا بالحسرة.

ذكريات مع الزمالك وأخوته

كشف صالح جمعة عن موقف طريف متعلق بمباريات القمة بين الأهلي و**الزمالك**، حيث أشار إلى أنه كان أحيانًا يعرف تشكيلة فريق الزمالك قبل المباريات من خلال شقيقه عبد الله جمعة، لاعب الزمالك الحالي. وأكد صالح أن هذا الأمر كان بينه وبين أخيه فقط، ولم يكن له علاقة بنقل أي معلومات للنادي الأهلي.

التأكيد على النزاهة والخصوصية

أوضح صالح جمعة أنه لم يكن ينقل أي معلومات تخص فريق الزمالك لأي جهة أخرى، وأن حديثه كان دائمًا مقتصرًا على الحوار العائلي بينه وبين شقيقه. وأكد أن هذا الأمر يعكس التزامه بالمبادئ الرياضية والنزاهة، مشددًا على أنه لم يشارك في أي أعمال تؤثر على نزاهة المنافسات.

أنهى صالح جمعة تصريحاته بتوجيه رسالة لكل عشاق كرة القدم، مؤكدًا أن كل لاعب يتمنى تحقيق أحلامه مع المنتخب، وأن غياب الفرص لا يقلل من قيمة مسيرته. كما أشار إلى أهمية الحفاظ على العلاقات العائلية والمهنية في كرة القدم، مع الالتزام باللعب النظيف والشفافية في كل الأوقات.

صالح جمعة منتخب مصر الاهلي اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر: ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدا رابع أيام رمضان

موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

صورة أرشيفية

لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج

الأهلي

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

محمود الخطيب

الحركات دي بتقول إنك سليم.. نجم الزمالك يثير الجدل حول صحة محمود الخطيب

ميكروبات

خضار شهير يقتل الميكروبات ويحمى القولون والبشرة| ضعه على السلطة

مروان عطية

غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سموحة بالدوري

ترشيحاتنا

طريقة عمل الخشاف في المنزل

طريقة عمل الخشاف في المنزل

انستا باي InstaPay

حدود التحويل لتطبيق انستا باي في رمضان

رسامة كهنة جدد

الأنبا بيشوي يرسم كاهنين جديدين بإيبارشية أسوان | صور

بالصور

تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏

فريق نيسان
فريق نيسان
فريق نيسان

بدون مكياج .. آيتن عامر تتألق في دورها بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

فيديو

التعدي على فرد أمن

القصة الكاملة .. تفاصيل جديدة في التعدي على فرد أمن التجمع

نجيب ساويرس

أسرار واعترافات نجيب ساويرس… من خسارة 500 مليون يورو إلى وصيته لأولاده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

المزيد