أكبر خيبة أمل .. صالح جمعة: حزنت على غياب فرصتي مع المنتخب الوطني

عبّر اللاعب المصري السابق صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي السابق، عن شعوره بالحزن عند متابعة مباريات المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أنه كان يمكن أن يكون له مكان بين صفوف المنتخب لو توفرت له الفرص المناسبة.

وقال في تصريحات تلفزيونية إن عدم مشاركته في أي بطولة لكأس الأمم الإفريقية كان أحد أكبر خيبات الأمل في مسيرته الرياضية. وأضاف أن كل لاعب يطمح لتمثيل بلده، وأن غياب هذه التجربة عنه سبب له شعورًا بالحسرة.

ذكريات مع الزمالك وأخوته

كشف صالح جمعة عن موقف طريف متعلق بمباريات القمة بين الأهلي و**الزمالك**، حيث أشار إلى أنه كان أحيانًا يعرف تشكيلة فريق الزمالك قبل المباريات من خلال شقيقه عبد الله جمعة، لاعب الزمالك الحالي. وأكد صالح أن هذا الأمر كان بينه وبين أخيه فقط، ولم يكن له علاقة بنقل أي معلومات للنادي الأهلي.

التأكيد على النزاهة والخصوصية

أوضح صالح جمعة أنه لم يكن ينقل أي معلومات تخص فريق الزمالك لأي جهة أخرى، وأن حديثه كان دائمًا مقتصرًا على الحوار العائلي بينه وبين شقيقه. وأكد أن هذا الأمر يعكس التزامه بالمبادئ الرياضية والنزاهة، مشددًا على أنه لم يشارك في أي أعمال تؤثر على نزاهة المنافسات.

أنهى صالح جمعة تصريحاته بتوجيه رسالة لكل عشاق كرة القدم، مؤكدًا أن كل لاعب يتمنى تحقيق أحلامه مع المنتخب، وأن غياب الفرص لا يقلل من قيمة مسيرته. كما أشار إلى أهمية الحفاظ على العلاقات العائلية والمهنية في كرة القدم، مع الالتزام باللعب النظيف والشفافية في كل الأوقات.