قادر على الانتصارات.. «جاليليو»: الإيمان بالزمالك أقوى من أي عراقيل أو ظروف صعبة

تحدّث الإعلامي محمد عبد الجليل جاليليو عبر برنامج زملكاوي على قناة الزمالك عن أحوال نادي الزمالك في الدوري المصري الممتاز.

وقال جاليليو: "سألوك عن أحوال الزمالك، فقل لهم ما زال باستطاعتي تحقيق الانتصارات بمجهودي".

وأضاف: "هنا من هذا المنبر قلت لحضراتكم وقت مباراة زيسكو – المباراة التي رميناها طعم وضحينا بها، ولم يكن ذلك طواعية، بل بعد ضغط ممر الـ 12 يوم. قلت أوعوا تأخذوا المباراة دي معيارًا، وأوعوا تشككوا في مؤشرات التقدم التي نسير عليها خلال الفترة الأخيرة، وحالة الإيمان التي باتت عند الكل بأن هذا الفريق، رغم كل الظروف، قادر على الوصول إلى مستوى جيد هذا الموسم بإذن الله".

وتابع: "وبعد مباراة سيراميكا قلت نفس القصة، والبعض زعل وقال: 'مينفعش تقولوا إن الخروج من بطولة مؤشر'. مش هذه اللغة التي يجب أن نتخاطب بها".

وأكمل: "لا، هذه هي اللغة في ظروف الزمالك. الزمالك لا يمتلك رفاهية المنافسة على كل البطولات، خاصةً عندما توضع له العراقيل بشكل واضح، واللي مش عايز يصدق فهو حر".

واختتم جاليليو: "12 يومًا تم لعب خمس مباريات خلالها… عجن، عجن، عجن. فأنت ما كان أمامك أي رفاهية".