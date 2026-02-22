تهديد «عادل» لمالك المصنع بفيديو .. تطورات صادمة في الحلقة الرابعة من مسلسل «عين سحرية»

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل عين سحرية تصاعدًا دراميًا قويًا، حيث اشتعلت المواجهة بين عادل، الذي يجسده عصام عمر، والمحامي زكي الذي يؤدي دوره باسم سمرة.

بدأت الأحداث باكتشاف زكي أن عادل ورّطه في قضية مخدرات، بعدما دسّ له المواد المخدرة وأبلغ عنه، ما دفعه لمواجهته بعنف والمطالبة بإنهاء الشراكة بينهما والابتعاد عنه نهائيًا.

وفي محاولة للخروج من أزمته، استعان عادل بصديق قديم يعمل ضابط شرطة، مستعيدًا ذكريات الدراسة بينهما، قبل أن يكشف له كواليس عمله السابق مع زكي في تركيب كاميرات لمراقبة تجار فاسدين. نصحه الضابط بالانسحاب فورًا من هذا الطريق، محذرًا من عواقب قانونية خطيرة قد تدمّر مستقبله.

على الصعيد العائلي، حاول عادل احتواء التوتر داخل منزله، مؤكدًا لوالدته أنه يسعى لعلاج شقيقه حسن من هوس السرقة، مشددًا على أن حالته مرضية ويمكن التعامل معها طبيًا.

أما زكي، فظهر في جلسة مع طبيبته النفسية معترفًا بمخاوفه العميقة من الموت وحيدًا بعد فقدان ابنته، وشبّه نفسه بحكاية "الدبة التي قتلت صاحبها"، في إشارة إلى أنه يؤذي من يحب رغم صدق مشاعره.

وتصل الأحداث إلى ذروتها عندما يرفض صاحب المصنع مساعدة والدة عادل في تكاليف جراحتها، بل يقوم بطردها بحجة عدم امتلاكها عقد عمل رسمي. هذا التصرف يدفع عادل إلى تصعيد خطير، إذ يبتز مالك المصنع بفيديو فاضح صوّره له سرًا، ويجبره على الاعتذار لوالدته وتحمل نفقات العلاج.

وفي خط درامي موازٍ، يتصاعد الصراع مع تاجر لحوم فاسدة يقوم بخطف صديق عادل في محاولة لاستعادة فيديوهات تدينه. ويستعين التاجر بزكي، لكن الأخير يفاجئ الجميع بمساندة عادل، بل ويتنازل له عن نصيبه من الصفقة. وتنتهي المواجهة بإبلاغ النيابة وتسريب المقاطع المصورة، ليصبح خبر القبض على التاجر حديث الرأي العام.

وتختتم الحلقة بصدمة جديدة، إذ يُفاجأ عادل بسرقة الأموال من منزله بعد أن ظن أنه استعاد زمام الأمور، ما يمهد لأزمة أكبر في الحلقات المقبلة.