قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تهديد «عادل» لمالك المصنع بفيديو .. تطورات صادمة في الحلقة الرابعة من مسلسل «عين سحرية»
ادعوا له بالشفاء.. الشاعر الكبير محمد الشهاوي يخضع لجراحة عاجلة بكفر الشيخ
سعر الذهب اليوم 22-2-2026
سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟
قادر على الانتصارات.. «جاليليو»: الإيمان بالزمالك أقوى من أي عراقيل أو ظروف صعبة
الإفراط في الجلوس أمام الشاشات يهدد نمو الأطفال.. طبيب يحذر من آثار لا تظهر فورًا
أوتوهو الكونغولي يطلب تغيير موعد مباراة الزمالك بالكونفيدرالية |تفاصيل
الأهلي يدرس تمديد عقد إمام عاشور قبل كأس العالم 2026
بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك
ترامب يرسل مستشفى عائمًا إلى جرينلاند في خطوة مُثيرة للجدل
إعلامي يُحذّر من تحويل الحكام في الدوري المصري إلى «هدف للانتقادات»
أكبر خيبة أمل .. صالح جمعة: حزنت على غياب فرصتي مع المنتخب الوطني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تهديد «عادل» لمالك المصنع بفيديو .. تطورات صادمة في الحلقة الرابعة من مسلسل «عين سحرية»

مسلسل عين سحرية
مسلسل عين سحرية
أوركيد سامي

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل عين سحرية تصاعدًا دراميًا قويًا، حيث اشتعلت المواجهة بين عادل، الذي يجسده عصام عمر، والمحامي زكي الذي يؤدي دوره باسم سمرة.

بدأت الأحداث باكتشاف زكي أن عادل ورّطه في قضية مخدرات، بعدما دسّ له المواد المخدرة وأبلغ عنه، ما دفعه لمواجهته بعنف والمطالبة بإنهاء الشراكة بينهما والابتعاد عنه نهائيًا.

وفي محاولة للخروج من أزمته، استعان عادل بصديق قديم يعمل ضابط شرطة، مستعيدًا ذكريات الدراسة بينهما، قبل أن يكشف له كواليس عمله السابق مع زكي في تركيب كاميرات لمراقبة تجار فاسدين. نصحه الضابط بالانسحاب فورًا من هذا الطريق، محذرًا من عواقب قانونية خطيرة قد تدمّر مستقبله.

على الصعيد العائلي، حاول عادل احتواء التوتر داخل منزله، مؤكدًا لوالدته أنه يسعى لعلاج شقيقه حسن من هوس السرقة، مشددًا على أن حالته مرضية ويمكن التعامل معها طبيًا.

أما زكي، فظهر في جلسة مع طبيبته النفسية معترفًا بمخاوفه العميقة من الموت وحيدًا بعد فقدان ابنته، وشبّه نفسه بحكاية "الدبة التي قتلت صاحبها"، في إشارة إلى أنه يؤذي من يحب رغم صدق مشاعره.

وتصل الأحداث إلى ذروتها عندما يرفض صاحب المصنع مساعدة والدة عادل في تكاليف جراحتها، بل يقوم بطردها بحجة عدم امتلاكها عقد عمل رسمي. هذا التصرف يدفع عادل إلى تصعيد خطير، إذ يبتز مالك المصنع بفيديو فاضح صوّره له سرًا، ويجبره على الاعتذار لوالدته وتحمل نفقات العلاج.

وفي خط درامي موازٍ، يتصاعد الصراع مع تاجر لحوم فاسدة يقوم بخطف صديق عادل في محاولة لاستعادة فيديوهات تدينه. ويستعين التاجر بزكي، لكن الأخير يفاجئ الجميع بمساندة عادل، بل ويتنازل له عن نصيبه من الصفقة. وتنتهي المواجهة بإبلاغ النيابة وتسريب المقاطع المصورة، ليصبح خبر القبض على التاجر حديث الرأي العام.

وتختتم الحلقة بصدمة جديدة، إذ يُفاجأ عادل بسرقة الأموال من منزله بعد أن ظن أنه استعاد زمام الأمور، ما يمهد لأزمة أكبر في الحلقات المقبلة.

عين سحرية اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

الأرصاد تحذر: ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدا رابع أيام رمضان

موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

الأهلي

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

محمود الخطيب

الحركات دي بتقول إنك سليم.. نجم الزمالك يثير الجدل حول صحة محمود الخطيب

الفقيد

على الطريق. السريع.. حكاية رحيل معتصم ابن الدقهلية لحظة توزيعه وجبات رمضان

مروان عطية

غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سموحة بالدوري

الخطيب

مدحت شلبي يعتذر لـ محمود الخطيب: لم أقصد الإساءة

محمد فاروق

محمد فاروق: أول مشاريعي كان منزل القذافي وأنا عندي 21 سنة.. أنجزناه في 15 يوما ولدينا مستحقات بـ 5.5 مليون دولار في ليبيا

ترشيحاتنا

OpenAI

أول جهاز من جوني إيف مع OpenAI .. سماعة منزلية ذكية بكاميرا قادمة في 2027|تفاصيل وأسعار

‏BMX X3‎

تعرّف على تفاصيل الجيل الرابع الجديد كليًا من ‏BMX X3‎

ويندوز 11

أداة مجانية لتنظيف ويندوز 11 من التطبيقات الزائدة والإعلانات

بالصور

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

جيب جلاديتور
جيب جلاديتور
جيب جلاديتور

تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏

فريق نيسان
فريق نيسان
فريق نيسان

فيديو

التعدي على فرد أمن

القصة الكاملة .. تفاصيل جديدة في التعدي على فرد أمن التجمع

نجيب ساويرس

أسرار واعترافات نجيب ساويرس… من خسارة 500 مليون يورو إلى وصيته لأولاده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

المزيد