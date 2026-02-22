أخبار قنا: المستشفى العام ينقذ حياة أم وجنينها بعد تدخل عاجل.. والأمن يضبط المتهم بإنهاء حياة محامٍ.. والسيطرة على حريق مخزن أسمنت

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، المجلس القومي للمرأة يوفر350 وجبة يومياً، من خلال"مطبخ المصرية"مبادرة مؤسسية لتمكين المرأة ودعم الأسر، ضبط المتهم بإنهاء حياة محام فى أول ليالى رمضان، المستشفى العام ينقذ حياة أم وجنينها بعد توقف بعضلة القلب، إزالة 40 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمنطقة شارع 16، والحماية المدنية تسيطر على حريق مخزن أسمنت بقوص.



يوفر350 وجبة.."مطبخ المصرية"مبادرة مؤسسية لتمكين المرأة ودعم الأسر بقنا

واصل فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، تنفيذ فعاليات مبادرة "مطبخ المصرية بأيد بناتها" والتي تهدف إلى دمج التدريب الحرفي بالعمل الإنساني، وتقديم الوجبات للمستحقين من الأسر الأولى بالرعاية.

وقالت الدكتورة هدى سعدي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، إن "مطبخ المصرية" يعد مطبخًا مجتمعيًا ذا بُعد تنموي شامل، حيث يرتكز على عدة محاور رئيسية، من بينها، التدريب وصقل المهارات، وتأهيل السيدات في فنون الطهي وتحويلهن إلى طاهيات محترفات، والتمكين الاقتصادي، من خلال خلق فرص عمل حقيقية تمكن السيدات من استغلال مهاراتهن لتوفير مصدر دخل ثابت، بجانب تقديم وجبات غذائية متكاملة وعالية الجودة للأسر الأكثر احتياجًا كأحد المخرجات المباشرة للعملية التدريبية.

ضبط المتهم بإنهاء حياة محام فى أول ليالي رمضان بقنا

تمكنت قوة أمنية بقنا، من ضبط المتهم بإنهاء حياة محامى فى أول ليالى شهر رمضان المبارك، في منطقة السوق الفوقانى بمدينة قنا، والذى تمكن من الهرب عقب إطلاق النار على المجنى عليه.

ونجحت أجهزة البحث بقنا، فى تحديد هوية مرتكب الواقعة، وتتبع مسار هروبه، إلى أن تم ضبطه، والتحفظ عليه بمركز الشرطة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





حامل بالشهر الثامن.. مستشفى قنا العام ينقذ حياة أم وجنينها بعد توقف بعضلة القلب

نجح فريق طبي بمستشفى قنا العام، في إنقاذ حياة أم وجنينها بعد تعرضها لمضاعفات شديدة الخطورة، وذلك في إطار جهود المستشفى المستمرة للتعامل الفورى مع الحالات الحرجة وتقديم رعاية طبية متكاملة، في إنجاز طبي جديد يعكس مستوى الجاهزية والتكامل داخل المستشفى، تحت إشراف الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، والدكتور مصطفى متولي، المدير الفني لمجمع رعايات قنا.



وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن قسم النساء والتوليد استقبل يوم المريضة يسرية ع .ع، يوم ١٢ فبراير، حامل في الشهر الثامن وتعاني من نزيف حاد استدعى التدخل العاجل، وعلى الفور تم نقلها إلى غرفة العمليات، حيث جري تدخل جراحي عاجل لإنقاذ الجنين وإتمام الولادة بنجاح.

إزالة 40 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمنطقة شارع 16في قنا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملة مكبرة لإزالة عدد من مخالفات التعدى على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، بمنطقة شارع 16 بمدينة قنا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، للحفاظ على الرقعة الزراعية.



وقال أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إن الحملة تمكنت من إزالة التعديات باستخدام معدات الوحدة المحلية، وبحضور محمد عز، نائب رئيس المدينة، وبمشاركة ممثلي حماية الأراضي بمديرية الزراعة، وتم إزالة كافة المنشآت والأسوار التي أقيمت بالمخالفة للقانون، وأسفرت عن إزالة 40 حالة تعدٍ بمنطقة شارع 16 بمدينة قنا.



دون إصابات.. الحماية المدنية تسيطر على حريق مخزن أسمنت بقوص

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق اندلع فى مخزن اسمنت بجوار مسجد الطواب فى مدينة قوص جنوب قنا.

ودفعت قوات الحماية المدنية، بعدد كبير من سيارات الإطفاء للتعامل الفورى مع الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة.