قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تهديد «عادل» لمالك المصنع بفيديو .. تطورات صادمة في الحلقة الرابعة من مسلسل «عين سحرية»
ادعوا له بالشفاء.. الشاعر الكبير محمد الشهاوي يخضع لجراحة عاجلة بكفر الشيخ
سعر الذهب اليوم 22-2-2026
سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟
قادر على الانتصارات.. «جاليليو»: الإيمان بالزمالك أقوى من أي عراقيل أو ظروف صعبة
الإفراط في الجلوس أمام الشاشات يهدد نمو الأطفال.. طبيب يحذر من آثار لا تظهر فورًا
أوتوهو الكونغولي يطلب تغيير موعد مباراة الزمالك بالكونفيدرالية |تفاصيل
الأهلي يدرس تمديد عقد إمام عاشور قبل كأس العالم 2026
بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك
ترامب يرسل مستشفى عائمًا إلى جرينلاند في خطوة مُثيرة للجدل
إعلامي يُحذّر من تحويل الحكام في الدوري المصري إلى «هدف للانتقادات»
أكبر خيبة أمل .. صالح جمعة: حزنت على غياب فرصتي مع المنتخب الوطني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا: المستشفى العام ينقذ حياة أم وجنينها بعد تدخل عاجل.. والأمن يضبط المتهم بإنهاء حياة محامٍ.. والسيطرة على حريق مخزن أسمنت

مطبخ المصرية بقنا
مطبخ المصرية بقنا
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، المجلس القومي للمرأة يوفر350 وجبة يومياً، من خلال"مطبخ المصرية"مبادرة مؤسسية لتمكين المرأة ودعم الأسر، ضبط المتهم بإنهاء حياة محام فى أول ليالى رمضان، المستشفى العام ينقذ حياة أم وجنينها بعد توقف بعضلة القلب، إزالة 40 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمنطقة شارع 16، والحماية المدنية تسيطر على حريق مخزن أسمنت بقوص.
 

يوفر350 وجبة.."مطبخ المصرية"مبادرة مؤسسية لتمكين المرأة ودعم الأسر بقنا
 واصل فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، تنفيذ فعاليات مبادرة "مطبخ المصرية بأيد بناتها" والتي تهدف إلى دمج التدريب الحرفي بالعمل الإنساني، وتقديم الوجبات للمستحقين من الأسر الأولى بالرعاية.

وقالت الدكتورة هدى سعدي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، إن "مطبخ المصرية" يعد مطبخًا مجتمعيًا ذا بُعد تنموي شامل، حيث يرتكز على عدة محاور رئيسية، من بينها، التدريب وصقل المهارات، وتأهيل السيدات في فنون الطهي وتحويلهن إلى طاهيات محترفات، والتمكين الاقتصادي، من خلال خلق فرص عمل حقيقية تمكن السيدات من استغلال مهاراتهن لتوفير مصدر دخل ثابت، بجانب تقديم وجبات غذائية متكاملة وعالية الجودة للأسر الأكثر احتياجًا كأحد المخرجات المباشرة للعملية التدريبية.

ضبط المتهم بإنهاء حياة محام فى أول ليالي رمضان بقنا

تمكنت قوة أمنية بقنا، من ضبط المتهم بإنهاء حياة محامى فى أول ليالى شهر رمضان المبارك، في منطقة السوق الفوقانى بمدينة قنا، والذى تمكن من الهرب عقب إطلاق النار على المجنى عليه.

ونجحت أجهزة البحث بقنا، فى تحديد هوية مرتكب الواقعة، وتتبع مسار هروبه، إلى أن تم ضبطه، والتحفظ عليه بمركز الشرطة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

حامل بالشهر الثامن.. مستشفى قنا العام ينقذ حياة أم وجنينها بعد توقف بعضلة القلب

نجح فريق طبي بمستشفى قنا العام، في إنقاذ حياة أم وجنينها بعد تعرضها لمضاعفات شديدة الخطورة، وذلك في إطار جهود المستشفى المستمرة للتعامل الفورى مع الحالات الحرجة وتقديم رعاية طبية متكاملة، في إنجاز طبي جديد يعكس مستوى الجاهزية والتكامل داخل المستشفى، تحت إشراف الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، والدكتور مصطفى متولي، المدير الفني لمجمع رعايات قنا.
 

وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن قسم النساء والتوليد استقبل يوم المريضة يسرية ع .ع، يوم ١٢ فبراير، حامل في الشهر الثامن وتعاني من نزيف حاد استدعى التدخل العاجل، وعلى الفور تم نقلها إلى غرفة العمليات، حيث جري تدخل جراحي عاجل لإنقاذ الجنين وإتمام الولادة بنجاح.

إزالة 40 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمنطقة شارع  16في قنا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملة مكبرة لإزالة عدد من مخالفات التعدى على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، بمنطقة شارع 16 بمدينة قنا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، للحفاظ على الرقعة الزراعية.
 

وقال أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية  لمركز ومدينة قنا، إن الحملة تمكنت من إزالة التعديات باستخدام معدات الوحدة المحلية، وبحضور محمد عز، نائب رئيس المدينة، وبمشاركة ممثلي حماية الأراضي بمديرية الزراعة، وتم إزالة كافة المنشآت والأسوار التي أقيمت بالمخالفة للقانون، وأسفرت عن إزالة 40 حالة تعدٍ بمنطقة شارع 16 بمدينة قنا.
 

دون إصابات.. الحماية المدنية تسيطر على حريق مخزن أسمنت بقوص

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق اندلع فى مخزن اسمنت بجوار مسجد الطواب فى مدينة قوص جنوب قنا.

ودفعت قوات الحماية المدنية، بعدد كبير من سيارات الإطفاء للتعامل الفورى مع الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

قنا أملاك الدولة مستشفى قنا العام إنهاء حياة محامى المجلس القومي للمرأة مطبخ المصرية أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

الأرصاد تحذر: ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدا رابع أيام رمضان

موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

الأهلي

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

محمود الخطيب

الحركات دي بتقول إنك سليم.. نجم الزمالك يثير الجدل حول صحة محمود الخطيب

الفقيد

على الطريق. السريع.. حكاية رحيل معتصم ابن الدقهلية لحظة توزيعه وجبات رمضان

مروان عطية

غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سموحة بالدوري

الخطيب

مدحت شلبي يعتذر لـ محمود الخطيب: لم أقصد الإساءة

محمد فاروق

محمد فاروق: أول مشاريعي كان منزل القذافي وأنا عندي 21 سنة.. أنجزناه في 15 يوما ولدينا مستحقات بـ 5.5 مليون دولار في ليبيا

ترشيحاتنا

OpenAI

أول جهاز من جوني إيف مع OpenAI .. سماعة منزلية ذكية بكاميرا قادمة في 2027|تفاصيل وأسعار

‏BMX X3‎

تعرّف على تفاصيل الجيل الرابع الجديد كليًا من ‏BMX X3‎

ويندوز 11

أداة مجانية لتنظيف ويندوز 11 من التطبيقات الزائدة والإعلانات

بالصور

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

جيب جلاديتور
جيب جلاديتور
جيب جلاديتور

تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏

فريق نيسان
فريق نيسان
فريق نيسان

فيديو

التعدي على فرد أمن

القصة الكاملة .. تفاصيل جديدة في التعدي على فرد أمن التجمع

نجيب ساويرس

أسرار واعترافات نجيب ساويرس… من خسارة 500 مليون يورو إلى وصيته لأولاده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

المزيد