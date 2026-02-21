دون إصابات.. الحماية المدنية تسيطر على حريق مخزن أسمنت بقوص

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق اندلع فى مخزن اسمنت بجوار مسجد الطواب فى مدينة قوص جنوب قنا.

ودفعت قوات الحماية المدنية، بعدد كبير من سيارات الإطفاء للتعامل الفورى مع الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

وتبين من المعاينة الأولية أن ماس كهربائى، تسبب فى حدث مشكلة فى الكهرباء، ما أدى إلى اندلاع النيران فى المخزن، دون أن يسفر عن وقوع أى ضحايا أو مصابين.

وكانت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حريق فى مخزن اسمنت بجوار مسجد الطواب بمدينة قوص، دون أن يسفر عن ضحايا.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.







