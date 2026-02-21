اورنج مصر: إعلان أورنچ رمضان 2026 نقصاك القعدة يتجاوز 400 مليون مشاهدة خلال أقل من 48 ساعة

أعلنت اورنج مصر عن النجاح الكبير الذي حققه إعلان أورنچ في رمضان 2026 «نقصاك القعدة» للنجم عمرو دياب، بعدما تجاوز حاجز 400 مليون مشاهدة خلال أقل من 48 ساعة من إطلاقه، متصدرًا المشهد الإعلاني في بداية الموسم الرمضاني.

وأكدت الشركة أن الإعلان حقق أعلى معدلات المشاهدة والمشاركة عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي ومنصات الموسيقى الرقمية، ليصبح حديث الجمهور خلال الأيام الأولى من الشهر الكريم، في ظل المنافسة القوية بين كبرى العلامات التجارية.

ويعكس هذا النجاح التفاعل الواسع مع فكرة الإعلان التي ركزت على أجواء اللمة والحنين، إلى جانب الحضور الجماهيري الكبير للهضبة عمرو دياب، ما أسهم في انتشار الأغنية سريعًا وتحولها إلى ترند على مختلف المنصات.

وأضافت اورنج مصر أن الحملة اعتمدت على استراتيجية رقمية متكاملة عززت من سرعة الوصول للجمهور، ورفعت من معدلات المشاركة والتفاعل، مؤكدة أن هذا الإنجاز يمثل بداية قوية لموسم رمضاني واعد ويعكس قوة التعاون بين أورنچ وعمرو دياب في تقديم محتوى يلامس مشاعر الجمهور.