طقس الأسبوع| انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على هذه المناطق
لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج
عبد العزيز عبد الشافي : الخطيب أخويا وأمي كانت دايما تدعي لنا
قوات الإحتلال تصادر أراضٍ زراعية وتسرق مواشي وتطلق النار على المدنيين في سوريا
سقوط طالبين نصبا على مواطنين بزعم إستثمار أموالهم فى مجال التداول
الرئاسة: تحويلات المصريين بالخارج الأعلى في تاريخ مصر وارتفاع إيرادات السياحة
مفترشًا الأرض.. الشيخ حسن عبد النبي يراجع فيديوهات مسابقة دولة التلاوة.. صور
الذهب يرتفع مساء اليوم 21-2-2026 في السعودية..تفاصيل
الصومال تعلن مقتل 3 من قيادات حركة الشباب المتورطين في تمويل الأعمال الإرهابية
موعد أذان المغرب ثالث أيام رمضان.. ردد دعاء الإفطار للصائم
مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب.. الخارجية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية
ثالث أيام رمضان.. أسعار الذهب الآن في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اورنج مصر: إعلان أورنچ رمضان 2026 نقصاك القعدة يتجاوز 400 مليون مشاهدة خلال أقل من 48 ساعة

 أعلنت اورنج مصر عن النجاح الكبير الذي حققه إعلان أورنچ في رمضان 2026 «نقصاك القعدة» للنجم عمرو دياب، بعدما تجاوز حاجز 400 مليون مشاهدة خلال أقل من 48 ساعة من إطلاقه، متصدرًا المشهد الإعلاني في بداية الموسم الرمضاني.

وأكدت الشركة أن الإعلان حقق أعلى معدلات المشاهدة والمشاركة عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي ومنصات الموسيقى الرقمية، ليصبح حديث الجمهور خلال الأيام الأولى من الشهر الكريم، في ظل المنافسة القوية بين كبرى العلامات التجارية.

ويعكس هذا النجاح التفاعل الواسع مع فكرة الإعلان التي ركزت على أجواء اللمة والحنين، إلى جانب الحضور الجماهيري الكبير للهضبة عمرو دياب، ما أسهم في انتشار الأغنية سريعًا وتحولها إلى ترند على مختلف المنصات.

وأضافت اورنج مصر أن الحملة اعتمدت على استراتيجية رقمية متكاملة عززت من سرعة الوصول للجمهور، ورفعت من معدلات المشاركة والتفاعل، مؤكدة أن هذا الإنجاز يمثل بداية قوية لموسم رمضاني واعد ويعكس قوة التعاون بين أورنچ وعمرو دياب في تقديم محتوى يلامس مشاعر الجمهور.

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية | تفاصيل

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

أسعار الدواجن

الفراخ الحمراء نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

الزبادي

جمال شعبان يكشف مفاجأة عن أضرار الزبادي..تفاصيل

أرشيفية

الصحة العالمية تحذر: انهيار متسارع للقطاع في السودان وسط تصاعد الهجمات

أرشيفية

دبلوماسي إيراني يؤكد رفض إخراج المواد النووية من البلاد تحت أي صيغة

أرشيفية

الحكومة السورية تتسلم إدارة مطار القامشلي الدولي تمهيداً لإعادة تشغيله

بالصور

تنقل الجراثيم إلى طعامك.. أخطاء شائعة نرتكبها عند غسيل الصحون

خضار شهير يقتل الميكروبات ويحمى القولون والبشرة| ضعه على السلطة

من 60–90 دقيقة.. الوقت الأمثل لشرب القهوة بعد الإفطار في رمضان

ضبط مصنع غير مرخص لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة في أبو كبير

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

