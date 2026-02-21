قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رمضان هيكون كام يوم 29 ولا 30
ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم 21-2-2026
يتولون كتاب الله ويتدارسونه.. اصطفاف الطلاب الوافدين في الجامع الأزهر.. صور
جمال شعبان: لا تملأ معدتك بالطعام.. الاعتدال سر الوقاية من أمراض القلب
مدحت شلبي لـ حبر سري: لقب شلبوكة الأقرب لقلبي.. شغلي في الإعلام حلم من صغري
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا دافئا نهارا باردا ليلا
ماذا تعلمنا من قصة سيدنا يوسف؟.. إمام جامع عمرو بن العاص يوضح
تفاصيل طرح سند المواطن في مكاتب البريد غدًأ
بث مباشر.. صلاتي العشاء والتراويح في رابع ليلة من رمضان بالجامع الأزهر
إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين وتوك توك بالبحيرة
إعلام إسرائيلي: حزب الله يستعد للحرب مع إسرائيل
انهيار خط الصرف الصحي في واشنطن.. وترامب يُعلن حالة الطوارئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحفيين تدشن أولى أمسياتها الرمضانية الاستراتيجية الثلاثاء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تُنظم لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد السيد الشاذلي، بالتعاون مع المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، الأمسية الرمضانية الاستراتيجية الأولى، تحت عنوان «الحرب بين واشنطن وطهران.. مخاطر التصعيد وسيناريوهات الانفجار»، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في تمام التاسعة مساءً، بقاعة أمين الرافعي في مقر نقابة الصحفيين.

يشارك في الأمسية كل من السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ ووزير الخارجية الأسبق، والدكتور أحمد الشحات، أستاذ العلوم السياسية واستشاري الأمن الإقليمي، والدكتور عزت إبراهيم، رئيس تحرير «الأهرام ويكلي»، والدكتور سعيد الصباغ، رئيس المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية والتدريب، والمهندس باسم كامل، عضو مجلس الشيوخ، ويدير اللقاء الإعلامي أحمد أبو زيد، مذيع في قناة القاهرة الإخبارية.

يذكر أن لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، تنظم بالتعاون مع المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، برنامجًا رمضانيًا أسبوعيًا مميزًا تحت عنوان «أمسية رمضانية استراتيجية»، وذلك كل ثلاثاء في تمام التاسعة مساءً، بقاعة أمين الرافعي في مقر نقابة الصحفيين.

تستهدف الأمسية الرمضانية الاستراتيجية تقديم نموذج مختلف للندوات العامة، يجمع بين النقاش الجاد، والمعلومة الدقيقة، وتعدد زوايا الرؤية، بما يتيح للحضور فرصة متابعة التحولات الإقليمية والدولية من منظور تحليلي شامل، وضمن حوار مفتوح يواكب أسئلة الواقع، ويستشرف مسارات المستقبل.

وقال محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، إن الأمسية تأتي في إطار استكمال التنسيق والتعاون بين لجنة الشئون العربية والخارجية، والمنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار؛ بهدف تقديم مساحة حوارية رصينة تجمع بين التحليل العميق والقراءة الواقعية لمستجدات القضايا الخارجية، وقضايا الساعة في الشرق الأوسط، مع فتح باب النقاش المباشر أمام الجمهور، في أجواء رمضانية تجمع بين الفكر والثقافة، وتبادل الرؤى.

من جانبه، أوضح الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة مدير المنتدى الاستراتيجي، أن الأمسية تتضمن حوارًا مفتوحًا يشارك فيه نخبة من المفكرين، والكتّاب، والمحللين السياسيين، إلى جانب أعضاء النقابة والجمهور العام المهتم بالملف الإقليمي والدولي، بهدف إلقاء الضوء على التحولات الجيوسياسية المتسارعة، التي تشهدها المنطقة، ومناقشة انعكاساتها على دوائر الأمن الإقليمي المتعددة.

ومن المقرر أن يشارك في كل ندوة ثلاثة من الضيوف كمتحدثين رئيسيين: خبير أمن إقليمي، ودبلوماسي سابق، وصحفي متخصص في الصحافة الدولية، أو رئيس تحرير صحيفة سياسية، إلى جانب خبراء المنتدى الاستراتيجي والزملاء الصحفيين المتخصصين في ملفات الشئون العربية والخارجية بالصحف المصرية.

لجنة الشئون العربية والخارجية الصحفيين محمد السيد الشاذلي الاستراتيجي الرمضانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية | تفاصيل

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

أسعار الدواجن

الفراخ الحمراء نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

ترشيحاتنا

محافظ البحيرة

محافظ البحيرة في جولة مفاجئة لمعرض أهلا رمضان بدمنهور للتأكد من توافر السلع

محكمة جنايات دمنهور

اليوم.. ثاني جلسات محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شاب داخل منزله في البحيرة

الدكتور إسلام بهنساوي : نستهدف توفير بيئة حضارية تليق بأهالي بورفؤاد

رئيس مدينة بورفؤاد : انطلاق خطة تطوير شاملة لمتخللات "أم العربي" بمساكن العبور

بالصور

تقلل الانتفاخ وتحسّن الهضم.. دراسة تكشف فوائد المشي بعد تناول الطعام

أهمية المشي بعد الأكل
أهمية المشي بعد الأكل
أهمية المشي بعد الأكل

إفراج .. عمرو سعد يحاول فك اللغز ويواصل تصدر التريند

عمرو سعد
عمرو سعد
عمرو سعد

تنقل الجراثيم إلى طعامك.. أخطاء شائعة نرتكبها عند غسيل الصحون

اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام
اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام
اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام

خضار شهير يقتل الميكروبات ويحمى القولون والبشرة| ضعه على السلطة

ميكروبات
ميكروبات
ميكروبات

فيديو

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

المزيد