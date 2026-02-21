قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على عنصر جنائي قتل قطة بواسطة كلبين في الإسكندرية
مصرع شاب دهسًا أسفل عجلات سيارة بالطريق الأبيض في كرداسة
محمد فاروق: أول مشاريعي كان منزل القذافي وأنا عندي 21 سنة.. أنجزناه في 15 يوما ولدينا مستحقات بـ 5.5 مليون دولار في ليبيا
القيادي بالكتلة الديمقراطية السودانية: لا جدوى من هدنة إنسانية دون ضمانات على الأرض
الإمارات تعلن إحباط هجمات إلكترونية إرهابية استهدفت البنية التحتية الرقمية
أستون فيلا ينجو من الخسارة أمام ضيفه ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي
"ابن المنيا" بطل في "رود آيلاند" | حكاية مصري أنقذ عشرات الأمريكيين من حادث إطلاق نار بملعب هوكي .. خاص
‏الحارس الجزائري ألكسندر أوكيدجا ينفجر على كيليان مبابي.. ماذا قال؟
رئيس منظمة مشاد الحقوقية: الانتهاكات تعرقل فرص الهدنة في السودان
تصعيد بين واشنطن وطهران.. تحذيرات إيرانية وانقسام داخل إدارة ترامب بشأن الهجوم
كيف نظهر شكر النعم عمليًا؟.. عاِلم أزهري يوضح
أوقات استجابة الدعاء في رمضان .. اغتنم ساعتين لا ترد فيهما دعوة وردد أفضل 100 دعاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رمضان هيكون كام يوم 29 ولا 30

رمضان هيكون كام يوم 29 ولا 30 يوم
رمضان هيكون كام يوم 29 ولا 30 يوم
محمد غالي

رمضان هيكون كام يوم 29 ولا 30 يوم يبحث عنها عدد كبير من الصائمون، والتي من جانبها حسمت الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية الجدل حول عدد أيام شهر رمضان 1447هـ، مؤكدة أن الشهر الكريم هذا العام سيكون 29 يوما فقط، على أن يكون آخر أيامه الخميس 19 مارس 2026 الموافق 29 رمضان، وهو اليوم الأطول من حيث عدد ساعات الصيام بمدة تصل إلى 13 ساعة و52 دقيقة.

رمضان هيكون كام يوم 29 ولا 30 يوم

موعد ميلاد هلال شوال وأول أيام عيد الفطر

أوضحت الحسابات الفلكية أن هلال شهر شوال يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 3:25 فجرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 رمضان 1447هـ الموافق 19 مارس 2026، وهو يوم الرؤية الشرعية.

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، وفي القاهرة لمدة 35 دقيقة، بينما تتراوح مدة بقائه في باقي محافظات الجمهورية بين 30 و37 دقيقة. 
أما في عدد من العواصم والمدن العربية والإسلامية فيتراوح زمن بقاء الهلال بعد الغروب بين 11 و42 دقيقة.

وبناء على هذه الحسابات، تكون غرة شهر شوال 1447هـ فلكيا يوم الجمعة 20 مارس 2026، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك.

رمضان هيكون كام يوم 29 ولا 30 يوم

موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة

ووفقا لإمساكية شهر رمضان الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، تقام صلاة عيد الفطر في القاهرة يوم الجمعة 20 مارس 2026 في تمام الساعة 6:24 صباحا.

نظام التقويم الهجري

يعتمد التقويم الهجري على الدورة الكاملة للقمر حول الأرض، حيث يمثل الشهر القمري الفترة الزمنية التي يستغرقها القمر لإتمام دورة كاملة. 
وتتكون السنة الهجرية من 12 شهرا هي: المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة.

ويعد التقويم الهجري، المعروف أيضا بالتقويم القمري أو الإسلامي، نظاما زمنيا تعتمد عليه بعض الدول العربية، من بينها السعودية كتقويم رسمي للدولة.

رمضان هيكون كام يوم 29 ولا 30 يوم

وقد أقره الخليفة عمر بن الخطاب، وجعل من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في 12 ربيع الأول عام 622م بداية للتأريخ الهجري، ومن هنا جاءت تسميته بالتقويم الهجري.

وبذلك تشير التقديرات الفلكية إلى أن شهر رمضان هذا العام سيكون 29 يوما، على أن يحل عيد الفطر المبارك فلكيا يوم الجمعة 20 مارس 2026، في انتظار الرؤية الشرعية لإعلان الموعد الرسمي.

رمضان هيكون كام يوم 29 ولا 30 يوم رمضان المعهد القومي للبحوث موعد صلاة عيد الفطر أول أيام عيد الفطر ساعات الصيام عدد أيام شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية | تفاصيل

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

أسعار الدواجن

الفراخ الحمراء نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

ترشيحاتنا

شهادات الادخار من بنكي الأهلي ومصر

بعد قرارات المركزي.. أعلى شهادات الادخار من بنكي الأهلي ومصر 2026

مباريات اليوم الجمعة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20-2-2026 والقنوات الناقلة

موعد صلاة الجمعة اليوم

موعد صلاة الجمعة اليوم.. كل مواقيت الصلاة 20 فبراير 2026

بالصور

مي سليم: دموعي قريبة وبخاف من المرض والحسد بس ما بسيبوش يسيطر عليا

مي سليم مع يمنى البدراوي
مي سليم مع يمنى البدراوي
مي سليم مع يمنى البدراوي

سعر نيسان صنى 2015 المستعملة

نيسان صني‏ موديل 2015
نيسان صني‏ موديل 2015
نيسان صني‏ موديل 2015

أرخص 5 سيارات أتوماتيك زيرو في مصر.. صور

أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات

طرق فعالة لمواجهة القلق والتوتر.. عادات يومية تفاقم الحالة

طرق فعالة لمواجهة القلق والتوتر
طرق فعالة لمواجهة القلق والتوتر
طرق فعالة لمواجهة القلق والتوتر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

المزيد