رمضان هيكون كام يوم 29 ولا 30 يوم يبحث عنها عدد كبير من الصائمون، والتي من جانبها حسمت الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية الجدل حول عدد أيام شهر رمضان 1447هـ، مؤكدة أن الشهر الكريم هذا العام سيكون 29 يوما فقط، على أن يكون آخر أيامه الخميس 19 مارس 2026 الموافق 29 رمضان، وهو اليوم الأطول من حيث عدد ساعات الصيام بمدة تصل إلى 13 ساعة و52 دقيقة.

موعد ميلاد هلال شوال وأول أيام عيد الفطر

أوضحت الحسابات الفلكية أن هلال شهر شوال يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 3:25 فجرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 رمضان 1447هـ الموافق 19 مارس 2026، وهو يوم الرؤية الشرعية.

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، وفي القاهرة لمدة 35 دقيقة، بينما تتراوح مدة بقائه في باقي محافظات الجمهورية بين 30 و37 دقيقة.

أما في عدد من العواصم والمدن العربية والإسلامية فيتراوح زمن بقاء الهلال بعد الغروب بين 11 و42 دقيقة.

وبناء على هذه الحسابات، تكون غرة شهر شوال 1447هـ فلكيا يوم الجمعة 20 مارس 2026، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك.

موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة

ووفقا لإمساكية شهر رمضان الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، تقام صلاة عيد الفطر في القاهرة يوم الجمعة 20 مارس 2026 في تمام الساعة 6:24 صباحا.

نظام التقويم الهجري

يعتمد التقويم الهجري على الدورة الكاملة للقمر حول الأرض، حيث يمثل الشهر القمري الفترة الزمنية التي يستغرقها القمر لإتمام دورة كاملة.

وتتكون السنة الهجرية من 12 شهرا هي: المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة.

ويعد التقويم الهجري، المعروف أيضا بالتقويم القمري أو الإسلامي، نظاما زمنيا تعتمد عليه بعض الدول العربية، من بينها السعودية كتقويم رسمي للدولة.

وقد أقره الخليفة عمر بن الخطاب، وجعل من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في 12 ربيع الأول عام 622م بداية للتأريخ الهجري، ومن هنا جاءت تسميته بالتقويم الهجري.

وبذلك تشير التقديرات الفلكية إلى أن شهر رمضان هذا العام سيكون 29 يوما، على أن يحل عيد الفطر المبارك فلكيا يوم الجمعة 20 مارس 2026، في انتظار الرؤية الشرعية لإعلان الموعد الرسمي.