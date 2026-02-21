إخلاء سبيل سيدة ورجل تشاجرا أمام ماكينة فيزا في المحلة خلال رمضان

قررت جهات التحقيق بنيابة أول المحلة بمحافظة الغربية اليوم إخلاء سبيل سيدة ورجل طرفي مشاجرة أمام ماكينة فيزا بالمحلة في نهار رمضان عقب إقرار تصالحهما .

اخلاء سبيل طرفي مشاجرة

كان ضباط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية نجحوا في ضبط سيدة ورجل طرفي مشاجرة أمام ماكينة فيزا بالمحلة في نهار رمضان وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ووجهت النيابة العامة بفتح باب التحقيق في الواقعة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

تحرك أمني عاجل

كان شارع شكري القوتلي بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية شهد واقعة تشابك بالأيدي وتراشق بالألفاظ بين سيدة ورجل لخلافات علي أولوية صرف مبالغ مالية من ماكينة الصرف الآلي بالبنك الاهلي في نهار اول ايام شهر رمضان المبارك .

تداول فيديو الواقعة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك فيديو يحوي تفاصيل الخلاف بين الطرفين وسعي بعض المواطنين في فض الاشتباك الواقعة بينهما .

الجدير بالذكر أن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك طالبوا بالتحلي بالأخلاق الحميدة وأدبيات الصيام طوال شهر رمضان المبارك.