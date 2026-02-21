بعد قرارات المركزي.. أعلى شهادات الادخار من بنكي الأهلي ومصر 2026

يطرح بنكا الأهلي ومصر باقات متنوعة من شهادات الادخار بعوائد تنافسية مرتفعة بالجنيه المصرى، لزيادة مدخرات العملاء بما يناسب جميع احتياجاتهم، خاصة بعد أن خفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصرى أسعار الفائدة بنسبة 1%، وهو ما دفع المواطن إلى البحث عن أعلى شهادات الادخار، سواء في البنك الأهلي أو بنك مصر، باعتبارهما حائزين على ثقة الغالبية العظمى من المصريين.

بنكا الأهلي ومصر يقدمان فرصا استثمارية للعملاء

تعد شهادات الادخار هي الخيار الأمثل للراغبين في ادخار أموالهم، واستثمارها والحصول على عائد من تلك الأموال، الأمر الذي يجعلهم يبحثون عن أفضل شهادة توفر لهم أعلى فائدة ممكنة.

ويتيح البنك الأهلي المصري وبنك مصر للعملاء فرصة شراء شهادات ادخار ذات عائد سنوي متدرج، وتعد تلك الشهادات ذات أعلى عائد يمكن الحصول عليه بالعملة المحلية.

شهادات البنك الأهلي

يطرح البنك الأهلي المصري العديد من شهادات الادخار بالجنيه المصرى ذات معدلات عائد مرتفعة.

شهادة الادخار الخماسية

يصدر البنك الأهلى المصري شهادة الادخار الخماسية، التى تبلغ مدتها 5 سنوات بعائد 14.25% وتصرف الفائدة شهريا.

ويبدأ الاكتتاب فى شهادة الادخار الخماسية من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وبدأ استحقاق شهادة 27% و23.5% خلال الشهر الجارى ولمدة 4 أشهر، حيث يبحث المواطن عن أعلى عائد للشهادات فى الوقت الحالى.

الشهادة الادخارية ثابتة العائد

يطرح البنك الأهلى المصرى، الشهادة الادخارية لمدة سنة، والتى تعد من الشهادات ثابتة العائد بمعدل 14% وبعائد يصرف شهريا.

وتتدرج مدد شهادات الادخار بالبنوك من سنة حتى 7 سنوات، وبأنواع مختلفة تشمل ثابتة العائد ومتغيرة العائد ومتناقصة العائد، ويبحث المواطن عن أعلى عائد على شهادات الادخار لمدة سنة.

الأعلى.. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي

يمكن شراء الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوي المتدرج من البنك الأهلي المصري بـ 1000 جنيه ومضاعفاتها.

ـ تصل مدة الشهادة البلاتينية إلى 3 سنوات.

ـ يصل سعر العائد السنوي للشهادة في العام الأول إلى 22%، وفي العام الثاني إلى 17.50%، وفي العام الثالث إلى 13%.

ـ يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي موقع من فروع البنك الأهلي المصري.

ـ يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

ـ لا يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لشراء الشهادة.

ـ يمكن استرداد الشهادة قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك، ويتم استرداد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

خطوات شراء الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوي المتدرج

يقوم الراغب في شراء الشهادة ذات أعلى فائدة في البنك الأهلي المصري بالدخول للحساب الخاص بالعميل على تطبيق البنك الأهلي المصري.

ـ يقوم باختيار الايقونة الخاصة بشراء الشهادات الموجودة في الصفحة الرئيسية للتطبيق.

ـ يحدد الشهادة التي يرغب في شراءها بعد الطلاع على كل مميزاتها وشروط الحصول عليها.

ـ الضغط على أيقونة شراء الشهادة.

فائدة شهادات بنك مصر

تواصل البنوك العاملة في السوق المحلية، طرح باقة متنوعة من الشهادات بدوريات صرف وعوائد مختلفة لتلبية احتياجات شرائح متعددة من العملاء، حيث يأتي بنك مصر في مقدمة البنوك التي تقدم خيارات ادخارية بعوائد تصل إلى 22%، وبحد أدنى يبدأ من 500 جنيه في بعض الأوعية، ما يمنح العملاء مرونة في اختيار الشهادة الأنسب وفقًا لأهدافهم المالية وخططهم المستقبلية.

شهادة يوماتي ذات العائد اليومي المتغير

يطرح بنك مصر شهادة يوماتي لمدة 3 سنوات، وتصدر للأفراد الطبيعيين فقط سواء مصريين أو أجانب، بحد أدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها.

وتتميز الشهادة بعائد متغير يُصرف يوميًا، مرتبط بسعر الكوريدور (الإيداع)، ويبلغ حاليًا نحو 20% سنويًا، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للراغبين في عائد دوري سريع مع الاستفادة من تحركات أسعار الفائدة.

شهادة “القمة” بعائد ثابت 16%

يوفر بنك مصر أيضًا شهادة “القمة” لمدة 3 سنوات، بعائد ثابت يبلغ 16% سنويًا يُصرف شهريًا. ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 جنيه ومضاعفاتها، مع إمكانية الاسترداد الجزئي أو الكلي بعد 6 أشهر، فضلًا عن إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة.

شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 5 سنوات

تأتي هذه الشهادة بعائد ثابت طوال مدة 5 سنوات، مع خيار صرف العائد شهريًا أو سنويًا. ويبلغ سعر العائد 12.25% شهريًا، و12.50% سنويًا.

ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 1200 جنيه للشهادة ذات العائد الشهري، و1000 جنيه للعائد السنوي، مع إمكانية الاسترداد بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

شهادة الادخار لمدة 7 سنوات

يطرح البنك شهادة ادخار لمدة 7 سنوات بعائد ثابت يصل إلى 12.75% سنويًا يصرف شهريًا. ويبلغ الحد الأدنى للشراء 750 جنيهًا ومضاعفاتها، مع إمكانية استرداد الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر.

شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة

تعد شهادة “ابن مصر” من أبرز الشهادات المطروحة حاليًا والأعلى في بنك مصر، ويمكن توضيح مميزاتها وتنفاصيلها فيما يلي:

ـ تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

ـ مدة الشهادة: 3 سنوات.

ـ الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

ـ دورية صرف العائد: شهري، سنوي.

ـ يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

ـ يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

سعر العائد الشهري

ـ السنة الأولى: 20.50%.

ـ السنة الثانية: 16.25%.

ـ السنة الثالثة: 12.25%.

سعر العائد السنوي

ـ السنة الأولى: 22%.

ـ السنة الثانية: 17.50%.

ـ السنة الثالثة: 13.25%.