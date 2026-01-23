قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أفضل شهادات بنك مصر 2026.. تفاصيل

بنك مصر
بنك مصر
محمد يحيي

تستهدف البنوك المصرية بتوجيه من البنك المركزي المصري؛ العمل على تحفيز العملاء على الاستفادة من كافة الخدمة المصرفية المقدمة لجذب المزيد من الشرائح والعملاء الجدد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء الحاليين أيضًا. حيث يوجه البنك المركزي المصري، الجهاز المصرفي بتطوير كافة الخدمات المقدمة للجمهور على مستوي الفروع البنكية سواء خدمات اتاحة التمويل للأفراد والشركات أو استثمار المدخرات والثروات في منتجات تلبي طموحات واحتياجات الفئات الأخرى.

تحذير هام من بنك مصر لملايين العملاء

من بين تلك المنتجات التي يعكف الجهاز المصرفي على تطويرها وتقديمها للجمهور؛ هي شهادات الادخار ضمن الأوعية التي يحرص عليها أبرز البنوك الحكومية وهو بنك مصر.

شهادات الادخار من بنك مصر

يقدم بنك مصر التابع للحكومة باقات متنوعة من شهادات الادخار خلال عام 2026 بعائد مرتفع يلبي كافة احتياجات العملاء الأفراد حيث تتضمن:

وظائف بنك مصر 2024

شهادة القمة

يتم شراؤها بقيمة 1000 جنيه لمدة 3 سنوات، ويتم صرف عائدها شهريًا بنسبة 16%.

شهادة ابن مصر

يتم شراؤها بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها لمدة 3 سنوات، ويكون حساب عائدها سنويًا وشهريا.

وظائف بنك مصر

حساب العائد الشهري

يتم حساب عائد الشهادة في السنة الأولى بنسبة 20.5%، والثانية بنسبة 16.25%، والثالثة بنسبة 12.25%.

حساب العائد السنوي

يتم حساب عائد الشهادة بنسبة 22% في السنة الأولى، و17.5% في السنة الثانية، و13.25% في السنة الثالثة.

شهادات البنوك شهادة الادخار من بنك مصر شهادة ابن مصر شهادة القمة اعلي سعر فائدة اخبار مصر شهادات بنك مصر 2026 البنك المركزي المصري الجهاز المصرفي مال واعمال

