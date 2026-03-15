الخارجية البحرينية تؤكد استمرار الجهود المكثفة لتسهيل عودة المواطنين المتواجدين في الخارج

أكدت وزارة الخارجية البحرينية، استمرار جهودها المكثفة لتسهيل عودة المواطنين البحرينيين المتواجدين في الخارج عبر المنافذ البرية، وذلك في إطار متابعتها المستمرة للتطورات الإقليمية الراهنة، وحرصها الدائم على سلامة المواطنين وأمنهم.

وتأتي هذه الجهود بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في مملكة البحرين ونظيراتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافةً إلى التنسيق المباشر مع سفارات مملكة البحرين في الخارج التي تتابع أوضاع المواطنين البحرينيين في دول المجلس، وتعمل على تقديم الدعم والمساندة اللازمة لهم، بما يسهم في تسهيل إجراءات عبورهم عبر المنافذ البرية وتنظيم عودتهم إلى أرض الوطن بسهولة ويسر.

وشددت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" اليوم الأحد، استمرار متابعتها لأوضاع المواطنين البحرينيين المتواجدين في الخارج على مدار الساعة، من خلال التواصل المستمر مع بعثات مملكة البحرين الدبلوماسية، والعمل على توفير التسهيلات والدعم اللازمين للمواطنين الراغبين في العودة، بما يعكس الجاهزية العالية والقدرة على التعامل السريع مع مختلف التطورات، ويجسد النهج الثابت لمملكة البحرين في رعاية مواطنيها والاهتمام بهم أينما وجدوا.

وفي هذا السياق، جددت وزارة الخارجية دعوتها للمواطنين البحرينيين المتواجدين في الخارج للتسجيل عبر الرابط الإلكتروني لتحديث بيانات الاتصال ومعلومات الإقامة: https://registration.mofaservices.gov.bh/، كما يمكن في حالات الطوارئ أو لطلب المساعدة التواصل بشكل مباشر مع بعثات مملكة البحرين في الخارج، أو مع مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية على مدار الساعة عبر الرقم: 0097317227555.