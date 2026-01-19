خلال 72 ساعة.. الحكومة تعلن خبرًا سارًا لـ4.5 مليون موظف

أعلنت الحكومة ممثلة في وزارة المالية عن خبرا سارا لنحو 4.5 مليون موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، على أن يتم التنفيذ خلال 72 ساعة من الآن.

وكشفت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات يناير 2026 والذي ينتظره ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية والجهات الخدمية.

ويتصدر موعد صرف مرتبات يناير اهتمامات العاملين بالحكومة، في ظل تطبيق منظومة رقمية حديثة لإدارة الأجور والمدفوعات الحكومية، وهو ما يستهدف تقليل الزحام أمام ماكينات الصراف الآلي، وضمان وصول الرواتب في مواعيدها دون تأخير أو أعطال تقنية، إضافة إلى تعزيز الشمول المالي داخل الجهاز الحكومي.



موعد صرف مرتبات يناير 2026

وفق الجدول الزمني المعتمد من وزارة المالية، يبدأ موعد صرف مرتبات يناير اعتبارًا من الخميس الموافق 22 يناير 2026 بدلًا من 24 يناير كما جرت العادة في الأشهر السابقة. ويأتي هذا التبكير ضمن سياسة مرنة تتبعها الوزارة في تحديد مواعيد الصرف، مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للعاملين بالدولة.

كما حددت الوزارة أيام 6 و11 و12 من يناير لصرف المتأخرات المالية والمستحقات المتأخرة لبعض الفئات، بما يضمن فصل واضح بين مستحقات الشهر الجاري وأي فروقات أو تسويات مالية مرتبطة بأشهر سابقة.

أماكن استلام المرتبات دون زحام

حرصت وزارة المالية على توفير أكثر من وسيلة لصرف مرتبات يناير 2026، حتى لا يضطر الموظفون للتكدس في مكان واحد. وتشمل هذه القنوات:

- البنوك الحكومية الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة.

- مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات، خاصة في القرى والمناطق النائية.

- ماكينات الصراف الآلي ATM باستخدام بطاقات المرتبات الحكومية.

- شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة التي تتيح السحب النقدي والتحويلات.

هذه الشبكة الواسعة من منافذ الصرف تهدف إلى تسهيل عملية الحصول على المرتبات في موعد صرف مرتبات يناير دون تعقيدات أو ازدحام، خاصة في الأيام الأولى من الصرف.

إعلان مواعيد صرف مرتبات الربع الأول من 2026

وكانت وزارة المالية قد أعلنت مواعيد صرف مرتبات شهور يناير وفبراير ومارس 2026، الأمر الذي دفع قطاعًا واسعًا من الموظفين للبحث عن موعد صرف مرتبات يناير 2026، خاصة بعد قرار تبكير مواعيد الصرف.

وأوضحت الوزارة أن صرف مرتبات شهر يناير يبدأ رسميًا من يوم 22 يناير 2026، على أن تكون المستحقات متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق منظومة الدفع الإلكتروني المعتمدة.



تفاصيل صرف مرتبات يناير 2026 والمتأخرات

وبحسب بيان وزارة المالية، يتم صرف مرتبات شهر يناير على مدار خمسة أيام متتالية تبدأ من 22 يناير، بينما يتم صرف المتأخرات أيام 6 و11 و12 من الشهر ذاته، للعاملين بكافة الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة.

وأكدت الوزارة أن صرف المستحقات يتم من خلال فروع البنوك والبريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات، بما يضمن تقليل الزحام وتسهيل حصول الموظفين على رواتبهم في التوقيتات المحددة.

قرار تبكير صرف المرتبات في بداية 2026

وفي إطار التيسير على الموظفين، قرر أحمد كجوك وزير المالية تبكير صرف المرتبات والمتأخرات خلال الربع الأول من عام 2026، للعاملين بكافة الجهات الحكومية، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد وقرب حلول عيد الفطر المبارك.

ويأتي هذا القرار ضمن خطة الحكومة لتخفيف الأعباء المالية عن العاملين، خاصة خلال الفترات التي تشهد التزامات إنفاق مرتفعة.

الزيادات المطبقة حاليًا على مرتبات الموظفين

وكانت الحكومة قد أقرت زيادة المرتبات السنوية اعتبارًا من يوليو 2025، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا لجميع العاملين بالدولة.

ووفق بيانات وزارة المالية، تراوحت قيمة الزيادة الشهرية في الأجور ما بين 1100 و1600 جنيه، حسب الدرجة الوظيفية، مع تأكيد استمرار الالتزام بالحد الأدنى للأجور وعدم النزول عنه.

وأشار وزير المالية في تصريحات سابقة إلى أن أقل درجة وظيفية حصلت على زيادة شهرية قدرها 1100 جنيه في إجمالي الأجر، ضمن حزمة شاملة لتحسين الأجور