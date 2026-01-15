تبكير للموظفين .. ما موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 ؟

موعد صرف مرتبات شهر يناير.. سؤال يتداوله أكثر من 6 ملايين موظف خلال هذه الأيام، خاصة بعد أن كشفت وزارة المالية، في بيان رسمي، عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في خطوة تستهدف تخفيف الضغوط المعيشية عن الموظفين مع بداية العام الجديد، وضمان إتاحة المستحقات المالية في وقت مبكر، ضمن توجه حكومي أوسع لتحسين كفاءة منظومة الصرف، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والتحديات الاقتصادية الحالية.

موعد صرف مرتبات يناير 2026

أكدت وزارة المالية، أن صرف مرتبات شهر يناير 2026 سيبدأ اعتبارا من يوم 22 يناير، بدلا من الموعد المعتاد في 24 من الشهر، على أن يشمل القرار جميع العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية.

ما الهدف من تبكير صرف المرتبات؟

ـ تقليل التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي



ـ توفير السيولة النقدية للموظفين في وقت مناسب.

ـ مساعدة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية مع بداية العام.

ـ دعم انتظام واستقرار منظومة صرف المرتبات.

جدول مرتبات العاملين بالقطاع الاداري 2026

ـ مرتبات 2026 لـ الدرجة الممتازة، تتراوح من 12.200 لـ 13.800 جنيه.

ـ مرتبات 2026 لـ الدرجة العالية أو ما يعادلها، تتراوح من 10.200 لـ 11.800 جنيه.

ـ مرتبات 2026 لـ درجة مدير عام أو ما يُعادلها، تتراوح من 8700 لـ 10.300 جنيه.

ـ مرتبات 2026 لـ الدرجة الأولى أو ما يُعادلها، تتراوح من 8200 لـ 9.800 جنيه.

ـ مرتبات 2026 لـ الدرجة الثانية، تتراوح من 7200 لـ 8.500 جنيه.

ـ مرتبات 2026 لـ الدرجة الثالثة «التخصصية»، تتراوح من 6.700 لـ 8000 جنيه.

ـ مرتبات 2026 لـ الدرجة الرابعة، تتراوح من 6.200 لـ 7300 جنيه.

ـ مرتبات 2026 لـ الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة، تتراوح من 6 آلاف لـ 7100 جنيه.

ـ مرتبات 2026 لـ الدرجة السادسة الخدمات المعاونة، تتراوح من 6 آلاف لـ 7100 جنيه.