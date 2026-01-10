موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد قرار وزارة المالية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السلطات الإيرانية تدعو الناس للنزول إلى الشوارع للاحتجاج على الاضطرابات التي تشهدها البلاد
البيت الأبيض يعلن حالة طوارئ وطنية لحماية عائدات نفط فنزويلا
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم السبت 10-1-2026
طه عبد الوهاب: أعترف وأقر دي أصعب مسابقة شوفتها في حياتي
بعد التعاقد مع سيمينيو.. عمر مرموش يحسم مصيره مع مانشستر سيتي| اعرف القرار
التعاون الإسلامي: اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال انتهاك صارخ للقانون الدولي
العد التنازلي بدأ.. موعد رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام
طارق العريان: عمرو يوسف أقرب أصدقائي في الوسط الفني
بعد صعود تاريخي.. كبار مديري الأموال يتوقعون مزيدا من مكاسب الذهب في 2026
مكاسب بالجملة للأهلي بعد الفوز على فاركو بكأس عاصمة مصر
صاحب صورة “صلي على النبي” يكشف لـ “صدى البلد”: صنعت تريند إنسانيًا على السوشيال ميديا
الدقهلية: إجراء عملية جراحية دقيقة لإنقاذ طفل مصاب بانفجار مقلة عينه
موعد صرف مرتبات يناير 2026 .. أعلنت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن الموظفين مع بداية العام الجديد، وضمان انتظام حصول العاملين على مستحقاتهم المالية دون تأخير، خاصة في ظل زيادة الالتزامات الأسرية خلال هذه الفترة.

ويأتي هذا القرار ضمن سياسة وزارة المالية الرامية إلى تنظيم مواعيد الصرف وتخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي، بما يحقق انسيابية في الحصول على المرتبات، ويحافظ في الوقت نفسه على سلامة المواطنين ويمنع التكدس أمام منافذ الصرف المختلفة.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026

أوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يناير 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم الخميس 22 يناير، ويستمر لمدة 5 أيام متتالية، وذلك للعاملين في 66 وزارة وهيئة حكومية على مستوى الجمهورية، في إطار جدول زمني محدد يراعي توزيع الجهات الحكومية على أيام مختلفة.

كما أشارت الوزارة إلى أن صرف المتأخرات المالية سيكون خلال أيام 6 و11 و12 من الشهر ذاته، بما يتيح للموظفين الذين لهم مستحقات سابقة الحصول عليها بشكل منظم، دون تعارض مع مواعيد صرف المرتبات الأساسية.

أماكن صرف مرتبات العاملين بالدولة

أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يناير 2026 يتاح للعاملين من خلال عدة قنوات رسمية، تشمل فروع البنوك المختلفة، وفروع البريد المصري، بالإضافة إلى ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في جميع المحافظات، بما يوفر خيارات متعددة أمام المواطنين لتلقي مستحقاتهم بسهولة ويسر.

صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2025

وشددت الوزارة على أهمية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مشيرة إلى أن المرتبات ستكون متاحة طوال فترة الصرف، ما يمنح العاملين مرونة في اختيار الوقت المناسب للسحب، ويقلل من أي ضغط أو ازدحام غير ضروري.

الوزارات والجهات التي تصرف مرتباتها يوم 22 يناير

حددت وزارة المالية قائمة بالوزارات والهيئات التي يبدأ صرف مرتباتها يوم الخميس 22 يناير 2026، وتشمل مجلس النواب، ومجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني.

كما تضم القائمة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة القوى العاملة، ووزارة الإسكان والمرافق، ووزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب مديريات الطرق والنقل، وذلك في إطار توزيع منظم يضمن سهولة الصرف للعاملين بهذه الجهات.

المرتبات والمعاشات

الوزارات التي تصرف مرتباتها يوم 25 يناير

أعلنت وزارة المالية أن صرف المرتبات يوم السبت 25 يناير 2026 سيكون مخصصًا للعاملين في عدد كبير من الوزارات والهيئات، من بينها وزارة التعليم العالي، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة العدل، ووزارة الكهرباء، ووزارة التخطيط، ووزارة الاستثمار، ووزارة التعاون الدولي.

كما تشمل الجهات المقرر صرف مرتباتها في هذا اليوم وزارة التربية والتعليم، ووزارة الزراعة، ووزارة الخارجية، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة المالية، بالإضافة إلى المحكمة الدستورية العليا، والأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية.

وتضم القائمة أيضًا هيئة النيابة الإدارية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الوزراء، والنيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات، بما يعكس حجم الجهات المشمولة بجدول الصرف في هذا اليوم.

مواعيد صرف المتأخرين عن المواعيد المحددة

أوضحت وزارة المالية أن العاملين الذين لم يتمكنوا من صرف مرتباتهم في المواعيد المحددة لهم، يمكنهم الحصول على مستحقاتهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2026، دون أي غرامات أو إجراءات إضافية، وذلك لضمان حصول جميع الموظفين على مرتباتهم بشكل كامل.

ويمنح هذا الإجراء مرونة إضافية للعاملين، خاصة الذين قد تحول ظروفهم دون التوجه إلى منافذ الصرف في الأيام الأولى، كما يسهم في تخفيف الضغط على البنوك وماكينات الصراف الآلي خلال فترة الصرف الأساسية.

تنظيم الصرف وتخفيف الأعباء

يأتي تبكير صرف مرتبات شهر يناير 2026 في إطار جهود الدولة لتحسين إدارة السيولة النقدية، ودعم الاستقرار المالي للأسر المصرية، مع التأكيد على أن مواعيد الصرف المعلنة تهدف بالأساس إلى خدمة الموظف وتسهيل حصوله على مستحقاته دون عناء.

كما يعكس هذا القرار حرص وزارة المالية على التواصل المستمر مع العاملين بالدولة، وإعلان التفاصيل بشكل واضح ومسبق، بما يتيح للجميع ترتيب التزاماتهم المالية، ويعزز الثقة في المنظومة الحكومية لصرف الأجور.

