لقب وحيد وسط العاصفة.. حكاية موسم مرتبك في الزمالك

عاش نادي الزمالك خلال عام 2025 واحدا من أكثر مواسمه اضطرابا على الصعيد الفني بعدما تبدلت الأجهزة الفنية بشكل لافت في مشهد عكس حالة عدم الاستقرار التي سيطرت على الفريق وأثرت بشكل مباشر على النتائج والطموحات، ليخرج الموسم بلقب وحيد رغم تعاقب خمسة مدربين على القيادة الفنية.

كريستيان جروس.. انضباط دون تتويج

بدأ الزمالك عامه مع السويسري كريستيان جروس الذي حاول فرض أسلوب أكثر انضباطًا ونجح نسبيا في تحسين النتائج، إلا أن الفريق ظل عاجزا عن حصد الألقاب كما استمر التذبذب في المستوى خلال المباريات الحاسمة ليغادر هو الآخر بعد فترة قصيرة دون ترك بصمة حقيقية.

وقاد جروس الزمالك لمدة 3 أشهر وخاض 13 مباراة فاز في 8 مباريات وتعادل في 2 وخسر 3 لكنه لم يتمكن من التتويج بأي لقب رغم بعض التحسن النسبي في الأداء.

كريستيان جروس

آمال بيسيرو مع الزمالك

وبعدها، اتجهت إدارة الزمالك إلى تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو الذي تولى المهمة وسط آمال ببناء فريق قادر على المنافسة محليًا وقاريا، إلا أن التجربة لم تستمر طويلا قاد بيسيرو الفريق في عدد كبير من المباريات وحقق نتائج متباينة بين الفوز والتعادل والخسارة، لكن غياب البطولات وعدم الوصول إلى الأداء المقنع عجلا برحيله في ظل ضغوط جماهيرية وإدارية متزايدة.

وتولى بيسيرو القيادة الفنية لفترة قصيرة استمرت 3 أشهر خاض خلالها 17 مباراة حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 8 وخسر مباراتين دون أن ينجح في حصد أي بطولة ليغادر في ظل نتائج لم ترقِ لطموحات الجماهير.

جوزيه بيسيرو

أيمن الرمادي.. اللقب الوحيد وسط العاصفة

وفي محطة مختلفة، جاء أيمن الرمادي ليقود الزمالك في تجربة استثنائية من حيث قصر المدة ووضوح الأثر حيث نجح في إعادة التوازن للفريق خلال فترة وجيزة، وظهر اللاعبون تحت قيادته بروح قتالية عالية وانضباط تكتيكي واضح، وهو ما توج بحصد اللقب الوحيد للزمالك خلال عام 2025، ليصبح الرمادي الاسم الأبرز في موسم اتسم بالفوضى الفنية.

وقاد الرمادي الفريق لمدة 38 يوما فقط خاض خلالها 5 مباريات فاز في 3 وتعادل في 2 ولم يتعرض لأي خسارة، ونجح في حصد اللقب الوحيد للزمالك خلال عام 2025 ليصبح الاستثناء الوحيد وسط سلسلة التغييرات.

أيمن الرمادي

يانيك فيريرا.. محاولة للبحث عن الاستقرار

بعد ذلك، تولى الفرنسي يانيك فيريرا القيادة الفنية للفريق، في محاولة جديدة لإعادة بناء الزمالك على أسس أكثر استقرارًا.

ورغم تحقيق نتائج مقبولة على مستوى الأداء، فإن الفريق لم ينجح في إضافة بطولات جديدة، ليستمر الجدل حول جدوى التغييرات المتكررة ومدى تأثيرها على مشروع النادي.

وخاض فيريرا مع الزمالك خلالها 13 مباراة حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 4 وخسر مباراتين دون أن ينجح في إضافة أي بطولة جديدة إلى خزائن النادي.

يانيك فيريرا

أحمد عبد الرؤوف.. ختام الموسم في ظروف صعبة

واختتم الزمالك موسمه بتعيين أحمد عبد الرؤوف المسئولية الفنية في تجربة قصيرة لم تتجاوز بضعة أسابيع حاول خلالها الاعتماد على عناصر شابة ومنح الفرصة لبعض الوجوه الجديدة، إلا أن ضيق الوقت وضغط المنافسات حالا دون تحقيق طفرة حقيقية، لتنتهي مهمته سريعًا دون إضافة أي بطولة إلى سجل الفريق.

وتولى عبد الرؤوف الأبيض في 9 مباريات، حقق الفوز في 4 وتعادل في 3 وتلقى هزيمتين لينتهي مشواره سريعا دون تحقيق أي بطولات في ظل استمرار عدم وضوح الرؤية الفنية.

أحمد عبدالرؤوف

الزمالك يعلن رسميا تعيين معتمد جمال مديرًا فنيًا

وفي خطوة جديدة، أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك بالتنسيق مع جون إدوارد، المدير الرياضي، تعيين معتمد جمال، المدير الفني الأسبق للأبيض، قائمًا بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، على أن يعاونه إبراهيم صلاح، لاعب الفريق السابق.

ومن المقرر أن يبدأ الجهاز الفني عمله بداية من مران أمس، الأربعاء، المقرر له في الثانية والنصف عصرًا على استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للمباريات المقبلة أمام زد فى كأس عاصمة مصر.

وجار التفاوض مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، على أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي فور التوصل لاتفاق مع المدرب.