3 فرمانات فى الزمالك.. عودة كابتن ماجد والسعيد ورفض رحيل ناصر منسي

يشهد نادي الزمالك خلال الأيام الحالية حالة من الحراك الفني والإداري مع صدور ثلاثة فرمانات من الجهاز الفني المؤقت بقيادة معتمد جمال تهدف إلى إعادة الانضباط الفني وترتيب الأوراق داخل الفريق في توقيت حاسم من الموسم وسط ضغط المباريات ورغبة الجماهير في استعادة نغمة الانتصارات.

عبد الله السعيد.. عودة مؤجلة وبرنامج خاص

يترقب الجهاز الفني عودة عبد الله السعيد نجم الفريق إلى التدريبات الجماعية بعد منتصف شهر يناير الجاري على أن تكون مشاركته بشكل تدريجي وفق البرنامج التأهيلي المحدد له في ظل حرص الجهاز الطبي على تجهيزه بالشكل الأمثل قبل الدفع به في المباريات الرسمية.

وخضع عبد الله السعيد خلال الأيام الماضية لأشعة سونار جديدة للاطمئنان على إصابته في العضلة الخلفية والتي كشفت عدم جاهزيته في الوقت الحالي حيث يحتاج اللاعب إلى فترة راحة إضافية تُقدر بنحو 15 يومًا قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويخوض لاعب الزمالك حاليًا تدريبات علاجية وتأهيلية بشكل منفرد بهدف استعادة اللياقة البدنية والجاهزية الفنية تمهيدًا للعودة والمشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة.

عبدالله السعيد

عودة كابتن ماجد.. قرار يعيد الانضباط

في خطوة لافتة، وافق معتمد جمال المدير الفني المؤقت لفريق الزمالك على إعادة أحمد حمدي للمشاركة في التدريبات على ملعب استاد الكلية الحربية بعد فترة من الغياب عن التدريبات الجماعية.

وكان أحمد حمدي قد ابتعد عن التدريبات الجماعية بقرار من الجهاز الفني السابق بقيادة أحمد عبد الرؤوف حيث اكتفى بأداء مرانه على ملعب القلعة البيضاء قبل أن يقرر الجهاز الفني الحالي منحه فرصة جديدة والعودة إلى الأجواء الجماعية.

أحمد حمدي

رفض رحيل ناصر منسي

حسم معتمد جمال موقفه من رحيل ناصر منسي مهاجم الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حيث رفض التفريط في خدمات اللاعب سواء على سبيل الإعارة أو البيع.

ويتمسك المدير الفني ببقاء ناصر منسي ضمن صفوف القلعة البيضاء في ظل قناعته بإمكانياته الفنية والبدنية ورغبته في الاستفادة منه كأحد الحلول الهجومية للفريق خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع ازدحام جدول المباريات.