أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص
الاستثمار العقاري تحت الضغط.. الضريبة العقارية تثقل كاهل الطبقة المتوسطة
كوريا الجنوبية ترسل رسالة ودّ إلى بيونغ يانغ مستخدمة «بطريقين يتعانقان»
سوريا .. مصرع 5 أشخاص وإصابة 33 من المدنيين بنيران قسد في حلب
وصول جثمان الراحل مراد وهبه كنيسة مار مرقس للجنازة| صور
رامي وحيد يكشف لـ صدى البلد حقيقة وجود جزء ثان من حلم العمر.. خاص
حبس المتهمة المتسببة في حادث دهس طالبة التجمع سنة
هل تضرب الزلازل مصر في 2026؟.. البحوث الفلكية يوضح الحقيقة الكاملة
3 عروض.. مصير محمد عواد من الاستمرار مع الزمالك
وزير الخارجية الإسرائيلي يحذر من قمع الأكراد في حلب.. ويطالب المجتمع الدولي بالتحرّك
قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات
4 قرارات عاجلة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من التسريب والغش
3 فرمانات فى الزمالك.. عودة كابتن ماجد والسعيد ورفض رحيل ناصر منسي

منتصر الرفاعي

يشهد نادي الزمالك خلال الأيام الحالية حالة من الحراك الفني والإداري مع صدور ثلاثة فرمانات من الجهاز الفني المؤقت بقيادة معتمد جمال تهدف إلى إعادة الانضباط الفني وترتيب الأوراق داخل الفريق في توقيت حاسم من الموسم وسط ضغط المباريات ورغبة الجماهير في استعادة نغمة الانتصارات.

عبد الله السعيد.. عودة مؤجلة وبرنامج خاص

يترقب الجهاز الفني عودة عبد الله السعيد نجم الفريق إلى التدريبات الجماعية بعد منتصف شهر يناير الجاري على أن تكون مشاركته بشكل تدريجي وفق البرنامج التأهيلي المحدد له في ظل حرص الجهاز الطبي على تجهيزه بالشكل الأمثل قبل الدفع به في المباريات الرسمية.

وخضع عبد الله السعيد خلال الأيام الماضية لأشعة سونار جديدة للاطمئنان على إصابته في العضلة الخلفية والتي كشفت عدم جاهزيته في الوقت الحالي حيث يحتاج اللاعب إلى فترة راحة إضافية تُقدر بنحو 15 يومًا قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويخوض لاعب الزمالك حاليًا تدريبات علاجية وتأهيلية بشكل منفرد بهدف استعادة اللياقة البدنية والجاهزية الفنية تمهيدًا للعودة والمشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة.

عودة كابتن ماجد.. قرار يعيد الانضباط

في خطوة لافتة، وافق معتمد جمال المدير الفني المؤقت لفريق الزمالك على إعادة أحمد حمدي للمشاركة في التدريبات على ملعب استاد الكلية الحربية بعد فترة من الغياب عن التدريبات الجماعية.

وكان أحمد حمدي قد ابتعد عن التدريبات الجماعية بقرار من الجهاز الفني السابق بقيادة أحمد عبد الرؤوف حيث اكتفى بأداء مرانه على ملعب القلعة البيضاء قبل أن يقرر الجهاز الفني الحالي منحه فرصة جديدة والعودة إلى الأجواء الجماعية.

رفض رحيل ناصر منسي

حسم معتمد جمال موقفه من رحيل ناصر منسي مهاجم الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حيث رفض التفريط في خدمات اللاعب سواء على سبيل الإعارة أو البيع.

ويتمسك المدير الفني ببقاء ناصر منسي ضمن صفوف القلعة البيضاء في ظل قناعته بإمكانياته الفنية والبدنية ورغبته في الاستفادة منه كأحد الحلول الهجومية للفريق خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع ازدحام جدول المباريات.

نادي الزمالك معتمد جمال عبد الله السعيد أحمد حمدي ناصر منسي

منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟

لا أزمات بالمنتخب.. عضو اتحاد الكرة يكشف موقف تريزيجيه من مواجهة كوت ديفوار

ميركاتو الأهلي.. الرجاء المغربي يُهدد بإيقاف صفقة بلعمري ومرتجي يتدخل

بعد اعتقال مادورو .. ترامب يعلن اتصالاً مفاجئاً مع رئيس كولومبيا.. ما التفاصيل؟

وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر الآن

خالد الغندور يكشف تفاصيل رفض الأهلي عرض النجمة السعودي لضم مصطفى شوبير

مجدي طلبة: مصطفى محمد لا يستحق المشاركة أساسياً في تشكيل منتخب مصر

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

الداخلية تكشف تفاصيل تعدي شخص على سائق سيارة أجرة بالضرب بدمياط

الداخلية تنقذ 16 طفلا من عصابات التسول بالقاهرة

القبض على سائق نقل صدم سيارة سيدة بالشرقية

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض وأسباب العصب السابع

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

