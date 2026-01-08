موعد عودة عبد الله السعيد لـ تدريبات الزمالك

يعود عبد الله السعيد نجم نادي الزمالك للانتظام في تدريبات الفريق بعد منتصف يناير الجارى، على أن يشارك في التدريبات تدريجيا.

وخضع عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لأشعة سونار جديدة من أجل الاطمئنان على إصابة العضلة الخلفية التي يعاني منها.

وكشفت نتائج الأشعة عدم جاهزية اللاعب في الوقت الحالي، حيث يحتاج إلى فترة راحة إضافية تُقدر بنحو 15 يومًا، قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، وفقًا للبرنامج التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي.

ويخوض عبد الله السعيد فى الوقت الحالي تدريبات علاجية منفردة بهدف استعادة اللياقة البدنية والجاهزية الفنية قبل المشاركة في المباريات الرسمية.



