أخبار البلد

الطقس .. استمرار فرص سقوط الأمطار أغلب الأنحاء

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر
نورهان خفاجي

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، أن أغلب أنحاء البلاد شهدت سقوط أمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات الماضية، حيث تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تواجد السحب المنخفضة والمتوسطة  على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء يصاحبها فرص لسقوط الأمطار.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة من الأربعاء 25 فبراير 2026 وحتى الأحد 1 مارس 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء الباردة إلى شديدة البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، على أن تميل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، فيما يسود طقس بارد إلى شديد البرودة ليلًا.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

كما توقعت هيئة نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة خلال نفس الفترة.

درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس الأيام القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى بين 20 و21 درجة، والصغرى بين 9 و12 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى بين 17 و18 درجة، والصغرى بين 10 و12 درجة.

شمال الصعيد: العظمى بين 21 و23 درجة، والصغرى بين 7 و8 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى بين 23 و25 درجة، والصغرى بين 9 و11 درجة.

وأكدت الهيئة أنه سيتم تحديث التوقعات وفقًا لآخر صور الأقمار الصناعية وخرائط الطقس في حال حدوث أي تغيرات.

هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة

