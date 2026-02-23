بمشاركة خالد النبوي وتحت شعار «خدمات بنكية ملهاش آخر».. بنك التعمير والإسكان يطلق حملته الرمضانية 2026 لتعزيز الثقة وتوسيع مظلة الحلول المصرفية المتكاملة

أطلق بنك التعمير والإسكان حملته الإعلانية الجديدة لشهر رمضان 2026، مؤكدًا من خلالها استمراره في تقديم منظومة متكاملة من الخدمات والحلول المصرفية التي تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، وذلك تحت شعار «خدمات بنكية ملهاش آخر»، في رسالة تعكس تنوع خدماته واتساع نطاقها بما يتماشى مع متطلبات السوق المصري.

وجاءت الحملة هذا العام بمشاركة النجم خالد النبوي، الذي يجسد في الإعلان قيم الثقة والاستقرار والدعم المستمر، في إطار درامي يعكس أهمية وجود شريك مالي قوي يعتمد عليه في مختلف المراحل الحياتية. وتعتمد الحملة على إبراز البعد الإنساني والاجتماعي الذي يميز الشهر الكريم، مع التأكيد على أن البنك يواكب عملاءه في كل خطواتهم، مقدمًا حلولًا مرنة وسهلة الوصول.

ويؤكد بنك التعمير والإسكان أن خدماته المصرفية تشمل باقة متنوعة من المنتجات، من بينها الحسابات الجارية وحسابات التوفير، والشهادات والودائع، إضافة إلى برامج التمويل المختلفة وعلى رأسها التمويل العقاري والتمويل الشخصي، فضلًا عن الخدمات الرقمية المتطورة التي تتيح تنفيذ المعاملات البنكية بأمان وسرعة على مدار الساعة، دعمًا لجهود الدولة في مجال التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

كما تبرز الحملة انتشار البنك الجغرافي من خلال شبكة فروع واسعة تغطي مختلف المحافظات، إلى جانب قنواته الإلكترونية الحديثة التي توفر تجربة مصرفية متكاملة تلبي تطلعات العملاء وتواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة في القطاع المصرفي.

ودعا البنك عملاءه والراغبين في التعرف على مزيد من التفاصيل حول خدماته ومنتجاته إلى التواصل عبر الخط الساخن 19995، أو زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي https://www.hdb-egy.com/، مؤكدًا استمراره في تطوير خدماته وتعزيز مكانته كبنك وطني يجمع بين الخبرة والابتكار والثقة.