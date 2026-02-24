قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

انطلاق مباريات اليوم الأول في الدورة الرمضانية لمستقبل وطن بورسعيد بمشاركة 18 فريقًا

محمد الغزاوى

انطلقت اليوم فعاليات اليوم الأول من الدورة الرمضانية لكرة القدم التي تنظمها أمانة الرياضة بحزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، على ملعب نادي المريخ، وسط أجواء حماسية ومشاركة واسعة من الشباب، وبمشاركة 18 فريقًا من مختلف أندية وأحياء المحافظة.


وشهدت المباراة الافتتاحية قيام النائب عادل اللمعي، أمين الحزب بالمحافظة، والنائب أحمد جوهر، والأستاذ محمد ياسين أمين الرياضة، بضربة بداية البطولة، وسط ترحيب كبير من الفرق المشاركة والحضور، مؤكدين دعم الحزب الكامل للأنشطة الرياضية والشبابية خلال شهر رمضان المبارك.


 

انطلاق مباريات اليوم الأول في الدورة الرمضانية لمستقبل وطن بورسعيد بمشاركة 18 فريقًا

وشهد اليوم الأول إقامة 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الأولى، في إطار مجموعات البطولة التي تم تقسيم الفرق إليها عقب إجراء القرعة، حيث اتسمت المباريات بالندية والروح الرياضية، وسط حضور جماهيري من أسر اللاعبين وأبناء المحافظة.


وأكد المنظمون أن البطولة تستهدف تعزيز روح الانتماء والتنافس الشريف بين الشباب خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب اكتشاف المواهب الرياضية ودعمها، في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به الحزب.


ومن جانبه، وجه النائب عادل اللمعي الشكر والتقدير لأمانة الرياضة بالحزب بقيادة الأستاذ محمد ياسين، على الجهود الكبيرة المبذولة في تنظيم الدورة الرمضانية، متمنيًا التوفيق لجميع الفرق المشاركة، مؤكداً أهمية هذه الفعاليات في دعم الشباب وتوفير بيئة إيجابية لممارسة الرياضة.

وأشار إلى أن الحزب يولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب باعتبارهم قادة المستقبل، لافتًا إلى أن الأنشطة الرياضية تسهم في بناء الشخصية وتنمية روح التعاون والانتماء للوطن.


كما أكد النائب أحمد جوهر، عضو مجلس النواب، دعمه الكامل لكافة الفعاليات الرياضية والشبابية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الدورات الرمضانية تعزز الترابط بين أبناء المحافظة، وتتيح الفرصة أمام الشباب لإظهار مواهبهم في أجواء تنافسية شريفة.

وأضاف أن الرياضة تمثل أحد أهم أدوات بناء الإنسان، وتسهم في نشر القيم الإيجابية والانضباط والعمل الجماعي بين الشباب.


وأوضح الأستاذ محمد ياسين، أمين الرياضة بالحزب، أن الدورة الرمضانية تأتي في إطار خطة الحزب لدعم الشباب وتنمية قدراتهم، مؤكداً حرص الأمانة على خروج البطولة بالشكل اللائق.

وأشار إلى أن البطولة تمثل فرصة لاكتشاف المواهب الكروية الواعدة، وتعزيز روح التعاون والالتزام بين الشباب، متمنيًا أن تحقق أهدافها في نشر الروح الرياضية وقيم المنافسة الشريفة.

ومن المقرر استمرار مباريات البطولة طوال شهر رمضان، وسط استعدادات تنظيمية مكثفة لضمان نجاح الفعاليات وتحقيق أكبر استفادة للشباب المشاركين، وذلك تحت إشراف الأستاذ محمد النوساني، أمين التنظيم بالمحافظة.

