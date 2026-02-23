قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تموين بورسعيد: حملات مكبرة أسفرت عن ضبط 250 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك

حملات الاجهزة الرقابية بمحافظة بورسعيد
حملات الاجهزة الرقابية بمحافظة بورسعيد
محمد الغزاوى

واصلت الأجهزة الرقابية بمحافظة بورسعيد حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي للسلع مجهولة المصدر بمتابعة الأستاذ محمد حلمي مدير مديرية، التموين، وتحت إشراف الأستاذة أماني صقر وكيل المديرية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد بتكثيف الحملات الرقابية خلال شهر رمضان، بكافة القطاعات الخدمية والمديريات بمحافظة بورسعيد.

تموين بورسعيد 

وأسفرت الحملات عن ضبط 250 كجم من الكبدة داخل إحدى الثلاجات بحي الشرق في حالة إحلال وتغير في خواصها الطبيعية وبدون بيانات، بالإضافة إلى ضبط كميات من البلح الناشف والبندق بدون بيانات وتظهر عليها علامات التلف والتزنخ، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت المديرية استمرار الحملات المفاجئة وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين مع مناشدة المواطنين بعدم شراء سلع مجهولة المصدر والإبلاغ عن أي مخالفات تموينية.

تضامن بورسعيد 

 

كما واصلت مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد جهودها في إطار دعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، انطلقت فعاليات توزيع وجبات الإفطار والسحور التي تنفذها جمعية الكويت الإسلامية تحت رعاية الدكتورة إنجي حسن مدير مديرية التضامن الاجتماعي، حيث يتم توزيع 1000 وجبة إفطار و1000 وجبة سحور يوميًا على الأسر الأكثر احتياجا وتأكيدا على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وترسيخ قيم التكافل بالمجتمع.

 مديرية الشئون الصحية بورسعيد

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وبرعاية محافظ بورسعيد،وتحت إشراف الدكتور وليد فتحي وكيل وزارة الصحة تواصل مديرية الشئون الصحية جهودها في مكافحة ناقلات الأمراض بمختلف الأحياء من خلال أعمال الرش ومكافحة الحشرات والقوارض والاستجابة لشكاوى المواطنين، في إطار خطة شاملة للحفاظ على الصحة العامة وتوفير بيئة آمنة خلال شهر رمضان.

