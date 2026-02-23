قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ركعا سُجدا.. آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان
القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي
تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة فى الدوري المصري
إيران تستعد للحرب.. المرشد يسلم لاريجاني زمام الأمور في طهران ويهمش بزشكيان
اكتساح للأحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي وسموحة قبل مباراة الليلة بالدوري
مخاطر القيادة بإطارات منخفضة الضغط وأضرارها الخفية
رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد إفطار مدارس السلام ببنها بحضور محافظ القليوبية
أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا
تصرف غير متوقع من محمد صلاح عقب تبديله في مباراة نوتنجهام.. ماذا فعل؟
الرئيس السيسي وولي العهد السعودي: تعزيز العمل المشترك ضرورة لمواجهة التحديات في المنطقة
الرئيس السيسي يعرب عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في السعودية
الرئيس السيسي وولي العهد السعودي يتابعان تطورات الأوضاع في قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة عين شمس الأهلية.. اختيار الدكتور محمد عوض تاج الدين رئيسا لمجلس الأمناء

مجلس أمناء جامعة عين شمس الأهلية
مجلس أمناء جامعة عين شمس الأهلية
نهلة الشربيني

انعقدت الجلسة الأولى لمجلس أمناء جامعة عين شمس الأهلية، بدعوة من الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، وذلك بتشكيله الجديد الذي يضم: الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب السابق، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والقائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس الأهلية، والدكتور محمد سيد سلامة نائب رئيس الجامعة الأسبق للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الحسيني نائب رئيس الجامعة الأسبق لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة الأسبق لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد أيمن عبد الوهاب صالح نائب رئيس الجامعة الأسبق للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة شادية قناوي المندوب الدائم لدى المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، والدكتورة سوزان القليني عميد كلية الآداب الأسبق، وعضو اللجنة الفنية للإشراف ومتابعة المشروعات القومية بالمجلس القومي للمرأة، والمهندس/ صادق السويدي رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك، واللواء طبيب/ بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد السابق، والدكتور علاء عبد المقصود عرفة نائب رئيس مجلس إدارة شركة كونكريت والعضو المنتدب، والدكتورة هالة عبد الجابر عضو مجلس الشيوخ السابق.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة التعليم الجامعي في مصر، مثمنًا الدعم الذي تقدمه للجامعات، لافتًا إلى أن رؤية الدولة للتوسع في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، تأتي انطلاقًا من كونه أحد أهم دعائم التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة على فلسفة الجامعات الأهلية التي تعتمد على تقديم تجربة تعليمية متكاملة ومتميزة تستند إلى تطوير البرامج الأكاديمية وربطها بمتطلبات العصر ودعم الشراكات الدولية، بما يحقق تحسين جودة التعليم العالي وتعزيز تنافسية الخريج المصري، بما يصب في تحقيق اقتصاد المعرفة كأحد أهداف الدولة الرئيسية.

واستعرض الوزير نشأة الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية، مقدمًا الشكر لكل الجهود السابقة التي تمت حتى الوصول إلى إنجاز هذا الملف، مثمنًا جهود الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لبدء هذه الفكرة، وكذلك مقدمًا الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق لجهوده في متابعة عمل الملف، كما ثمن جهود فرق العمل بكل الجامعات الحكومية التي انبثقت عنها جامعات أهلية.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أهمية متابعة تنفيذ الرؤية السياسية في ملف الجامعات الأهلية، بأن تكون متصلة ومنفصلة في ذات الوقت عن الجامعات الحكومية، والحفاظ على التواصل والتكامل بين الجامعتين، مع مراعاة أن تحقق الجامعات الأهلية أهدافها من مواكبة البرامج الدراسية الحديثة التي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، لافتًا إلى ضرورة متابعة التغيرات الكبيرة التي حدثت في سوق العمل، وتأهيل الخريجين بمهارات وجدارات المستقبل.

وشدد الوزير على أهمية الشراكات الدولية، والتحول الرقمي، وتحقيق التكامل مع قطاع الصناعة، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على التوازن بين ارتباط الجامعات الأهلية بنظيراتها الحكومية واستقلال تجربتها التعليمية، إلى جانب تطوير الهياكل الإدارية وتشكيل مجالس أمناء متنوعة تجمع بين الأكاديميا والصناعة، بما يضمن تخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدًا تقديم كل الدعم للجامعات الوليدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية لمواصلة نجاحها في تقديم إضافة قوية لمنظومة التعليم العالي المصرية، وكذلك الاهتمام بوضع سياسة تسويقية شاملة للتعريف بالجامعات المصرية على المستوى الإقليمي والدولي، بما يعزز رؤية جعل مصر قبلة تعليمية بالشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين دعم الدولة للجهود الرامية لتحسين جودة التعليم العالي، مشيدًا بالجامعات المصرية التي تمتلك تاريخًا عريقًا، وتضيف بمساهمة قوية من خلال عملها كبيوت خبرة تمتلك بنية تحتية وبشرية عظيمة، تساهم في ملفات التنمية المختلفة، معربًا عن تمنياته بأن تحقق تجربة الجامعات الأهلية الحفاظ على الجودة والسمعة الأكاديمية القوية للجامعات الحكومية التي انبثقت عنها، وأن تكون إضافة متميزة لمنظومة التعليم العالي المصرية، وتحقق تميزًا عالميًا بخريجيها.

ومن جانبه، ثمَّن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، العلاقة القوية التي تربط بين الجامعات والمحافظة، والتعاون والتكامل بينهما في جميع الملفات، وخاصة في خدمة المحيط الجغرافي، مشيرًا إلى أن محافظة القاهرة تضم ثلاث جامعات عريقة، وهي: عين شمس، والأزهر، والعاصمة (حلوان سابقًا)، لافتًا إلى تاريخ التعاون الكبير بين المحافظة والجامعات الثلاث في الكثير من الملفات لتطوير البيئة وخدمة المجتمع، وتقديم استشارات علمية في كافة الملفات الحيوية، إلى جانب دورها التعليمي، ومشاركتها في تقديم خدمات طبية لأبناء المحافظة.

واستعرض الدكتور محمد ضياء زين العابدين الأهداف الاستراتيجية لجامعة عين شمس الأهلية، مشيرًا إلى بدء العمل في أربع كليات، وهي: الطب، والهندسة، وكلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، وكلية الأعمال، لافتًا إلى العديد من البرامج والتخصصات الدراسية التي تقدمها بما يتوافق مع معايير الجودة والتميز الأكاديمي الذي تتميز به جامعة عين شمس كجامعة رائدة إقليميًا ودوليًا في التعليم الذكي، تجمع بين التميز الأكاديمي والابتكار التكنولوجي، وأكد أن  الجامعة الأهلية تستند على إرث جامعة عين شمس العريق والممتد لأكثر من 75 عامًا، مشيرًا إلى أنه تم الاهتمام بتوسيع الشراكات الدولية مع عدد من الجامعات الدولية المرموقة، وكذلك تحرص الجامعة على دعم الابتكار وريادة الأعمال، فضلا عن الاهتمام بتطوير الكادر الإداري.

وأشار رئيس الجامعة إلى الثقة المجتمعية في جامعة عين شمس الأهلية والتي انعكست في الإقبال الطلابي، لافتًا إلى الحرص على إتاحة الفرصة للطلاب المتميزين بما يتماشى مع معايير الجودة التعليمية للجامعة.

وخلال الجلسة الإجرائية، تم اختيار الدكتور محمد عوض تاج الدين رئيسًا لمجلس أمناء جامعة عين شمس الأهلية، والدكتورة سوزان القليني نائبًا لرئيس مجلس الأمناء.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي جامعة عين شمس الأهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

الكلى

كيف تحافظ على صحة الكلى أثناء صيام شهر رمضان؟ طبيب يكشف

حالة الطقس

هجمة شتوية مرتدة.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الاثنين| تفاصيل

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

صورة أرشيفية

تحذير عاجل من المدارس للطلاب المتغيبين خلال فترة التقييمات

الاهلي

الموت يفجع نجم الأهلي السابق

ترشيحاتنا

الارتباط

هل يجوز الارتباط في السر دون علم الأهل؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ خالد الجندى

خالد الجندي: أدب الأنبياء في القرآن نسب الخير لله والشر إلى النفس

الجامع الأزهر

10 آلاف وجبة يوميا.. وكيل الأزهر يشارك الطلاب الوافدين مائدة الإفطار بصحن الجامع الأزهر

بالصور

يارا السكري تلفت الأنظار بمواجهة حادة مع درة.. وكيمياء خاصة تجمعها بالعوضى في علي كلاي

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

مخاطر القيادة بإطارات منخفضة الضغط وأضرارها الخفية

إطارات منخفضة الضغط
إطارات منخفضة الضغط
إطارات منخفضة الضغط

الهدوء المفاجئ بعد الإفطار.. ماذا يحدث لهرموناتك؟ استشاري باطنة وغدد تفسر

الهدوء المفاجئ بعد الإفطار.. ماذا يحدث لهرموناتك؟
الهدوء المفاجئ بعد الإفطار.. ماذا يحدث لهرموناتك؟
الهدوء المفاجئ بعد الإفطار.. ماذا يحدث لهرموناتك؟

9 مارس مزاد علني لبيع سيارات تابعة لجهات حكومية.. تفاصيل

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد