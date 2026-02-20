قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم العالي: احتضان فرق بحثية ضمن برنامجي R2E وأوليمبياد الشركات الناشئة

نهلة الشربيني

 أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن الفرق الفائزة بفرص الاحتضان ضمن برنامجي R2E  وأولمبياد الشركات الناشئة (مسار الباحثين)، وتنفيذ شركة ASPIRE  المتخصصة في الابتكار وريادة الأعمال، وذلك بحضور د.حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، ود.تامر حمودة المدير التنفيذي للصندوق، ود.وئام محمود المدير التنفيذي لوحدة الابتكار المؤسسي بالوزارة، ود.شموس إبراهيم مساعد المدير التنفيذي للصندوق، برعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن جانبه، أكد د.حسام عثمان، أن دعم الباحثين وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى مشروعات قابلة للتطبيق يمثل أولوية رئيسية في إستراتيجية الوزارة، مشيرًا إلى أن برامج الاحتضان التي ينفذها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ تعد آلية فعالة لربط البحث العلمي باحتياجات التنمية وسوق العمل، موضحًا أن تمكين الباحثين من اكتساب مهارات ريادة الأعمال والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير مشروعاتهم يسهم في بناء جيل جديد من رواد الأعمال القائمين على المعرفة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويواكب توجه الدولة نحو اقتصاد مبتكر ومستدام وفقًا لرؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أكد د.تامر حمودة، أن احتضان هذه الفرق يأتي ضمن جهود الصندوق لدعم الباحثين وتحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة قادرة على المنافسة، مشيرًا إلى أن الفرق المختارة من برنامج Researchers to Entrepreneurs (R2E)  شملت فريق Smart Forecasting Platform  من معهد بحوث الإلكترونيات، وفريق BioAgrimax  من جامعة دمنهور، بينما ضمت الفرق الفائزة بالاحتضان في برنامج أوليمبياد الشركات الناشئة فريق Palm Shield  من معهد بحوث الإلكترونيات، وفريق Ecopace  من جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وفريق Lamarcki  من جامعة القاهرة.

وأضاف المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن هذه المشروعات تعكس روح الابتكار لدى الباحثين المصريين وقدرتهم على تحويل المعرفة العلمية إلى حلول عملية تخدم المجتمع، وتعزز الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تقديم دعم مكثف للفرق الفائزة من خلال جلسات إرشاد وتوجيه متخصصة، لمساعدتهم على تطوير نماذج أعمالهم والاستعداد للمرحلة التالية من الاحتضان، تمهيدًا لإطلاق شركات ناشئة قوية وقابلة للنمو.

ومن جانبها، أكدت د.وئام محمود، أن برامج الاحتضان تمثل منصة عملية لتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعات والمراكز البحثية، من خلال توفير بيئة داعمة تساعد الباحثين على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات ذات أثر اقتصادي ومجتمعي، موضحة أن التكامل بين وحدات الابتكار بالمؤسسات الأكاديمية وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يسهم في توحيد الجهود وبناء منظومة وطنية متكاملة تدعم انتقال الباحث من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التنفيذ، مع التركيز على توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير الحلول المبتكرة وربطها باحتياجات التنمية.

ومن جانبه، أوضح د. مصطفى أمين، مدير برنامج أوليمبياد الشركات الناشئة (مسار الباحثين)، أن البرنامج يهدف إلى دعم الباحثين في تحويل أفكارهم الابتكارية إلى نماذج عمل قابلة للتطبيق وشركات ناشئة واعدة، مشيرًا إلى مشاركة 23 فريقًا من 18 جامعة ومركزًا ومعهدًا بحثيًا على مستوى الجمهورية، حيث أقيمت ورش عمل متخصصة في ريادة الأعمال وتطوير المشروعات ضمن إطار البرنامج.

كما يستهدف برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال (R2E) تمكين الباحثين في الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية من تحويل أفكارهم الابتكارية إلى نماذج عمل قابلة للتطبيق وشركات ناشئة واعدة، وقد شهدت الدورة الخامسة من البرنامج مشاركة 60 باحثًا يمثلون 42 جامعة ومركزًا ومعهدًا بحثيًا، حيث ركزت على تزويدهم بالأدوات والمهارات العملية اللازمة لتطوير مشروعاتهم، من خلال سلسلة من الورش التدريبية عن بعد التي تناولت التخطيط الإستراتيجي، وتصميم النماذج الأولية، وتقييم الجدوى الاقتصادية، بما يعزز ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات سوق العمل ويدعم الاقتصاد القائم على المعرفة.

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

